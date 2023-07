Firefly Frenzy – Un gioco del casino online da favola magica

Cogliete l’occasione di vincere ben 10.000x con Firefly Frenzy. Questa volta Play’n GO non ha risparmiato nulla.

Se siete alla ricerca di un gioco da casino online con alta volatilità, moltiplicatori e un tema unico, allora amerete questa slot.

Questo gioco si svolge in una foresta magica con lucciole ed esseri misteriosi. Che cosa si nasconde nella foresta oscura? Continuate a leggere per scoprirlo!

Tema e simboli di Firefly Frenzy

Un buon tema in un gioco di casinò può rendere l’esperienza di gioco molto più piacevole. E questo è esattamente ciò che ci si può aspettare da questo gioco.

In questo caso, è il regno vegetale e animale ad aver ispirato Play’n GO. Il gioco ruota attorno alle lucciole, ma si potranno vedere anche diversi fiori, cristalli e gemme. Anche la luna è inclusa come simbolo nel gioco.

Il ritmo del gioco è lento, il che rende l’esperienza di gioco molto armoniosa.

Le lucciole danzano come stelle nel cielo. Potrete anche ascoltare la piacevole musica di sottofondo, che migliora l’atmosfera rilassante del gioco.

Il fiore giallo è quello che paga di più. Può dare 30 volte la puntata se si ottengono tre fiori sulla stessa linea di pagamento.

Il gioco offre anche i tradizionali simboli delle carte e altre forme di piante.

Il layout è ben fatto e Play’n GO ha fatto centro quando si tratta di grafica.

Come giocare a Firefly Frenzy?

Il gioco ha 5 rulli, 4 righe e 30 linee di pagamento. Le linee di vincita sono fisse, quindi è impossibile scegliere il numero di linee su cui giocare.

È possibile puntare tra 0,30 e 90 monete per giro. Il layout di Firefly Frenzy è simile a quello di molte altre slot machine, ma visivamente questo gioco si distingue chiaramente. Dopo aver impostato la puntata, è sufficiente far girare la slot.

Potete scegliere di giocare al casino online sul vostro computer o dispositivo mobile. Il gioco ha anche una funzione di autoplay: sedetevi e godetevi l’avventura nell’oscura foresta delle fiabe.

Ciò che colpisce di più di Firefly Frenzy sono le sue alte vincite massime e le emozionanti funzioni bonus. Per questo vale la pena di provarla.

Inoltre, le immagini sono davvero ben fatte. Il gioco è disponibile in molti casinò online, quindi non c’è motivo per non provarlo.

Giri bonus

In Firefly Frenzy entriamo in una sorta di mondo fiabesco. Come probabilmente avrete già intuito dal nome, i protagonisti del gioco sono le lucciole.

Questa slot da casino online presenta diversi bonus. In primo luogo, c’è il cosiddetto moltiplicatore wild. Può sostituire tutti gli altri simboli, tranne lo scatter.

Esistono wild verdi e gialli che danno un moltiplicatore di 2x. Se siete abbastanza fortunati da ottenere un wild rosa, questo vi darà un moltiplicatore di 3x.

E se riuscite a ottenere ancora più wild su una linea di pagamento, potete ottenere un moltiplicatore di 243x! In questo caso, i profitti possono diventare enormi.

Un’altra interessante funzione bonus è rappresentata dai giri frenetici. Se sui rulli compare un simbolo scatter, si accede al round di giri gratuiti.

Ma per raggiungere il round bonus è necessario l’aiuto delle lucciole. Esse atterreranno su una delle lune del gioco.

Guardate la schiena della lucciola: se vedete un numero, indica il numero di giri gratuiti che vi spettano. Si inizia con 8 giri gratuiti, ma in questo round si ha la possibilità di vincere ancora più giri gratuiti.

Firefly Frenzy RTP e Volatilità

Il gioco ha un RTP del 96,59%. Ciò significa che il rapporto di vincita del gioco è leggermente superiore alla media.

Un’altra cosa degna di nota è l’alta volatilità di questo gioco da casino online. In altre parole, Firefly Frenzy è una buona scelta per coloro che preferiscono i giochi con un po’ più di rischio, pur avendo la possibilità di vincere profitti più elevati.

Questa slot machine non ha un jackpot progressivo, ma la vincita massima è di ben 10.000 volte la puntata.