Inter, Lukaku e il compleanno in hotel vale 24 multe

L’attaccante dell’Inter Lukaku festeggia il compleanno in hotel la Milano ma viola le normative sul contenimento del Covid. Per questo sono state multate 24 persone identificate dai carabinieri ieri sera in un hotel del centro di Milano dove il belga Romelu Lukaku, aveva organizzato una festa di compleanno con gli amici subito dopo la partita vinta contro la Roma.

A seguito di una segnalazione al 112 i Carabinieri sono intervenuti mentre il centravanti stava festeggiando il suo 28esimo compleanno. Lukaku non sarebbe l’unico calciatore dell’Inter tra i presenti e sanzionato.

Inter, Lukaku festeggia il compleanno ma viene multato

Insomma, un conto salato per la festa e di sicuro un piccolo danno di immagine rispetto a un campione che è molto amato in città e che è uno dei simboli del 19esimo scudetto che la società neroazzura si è accaparrata quest’anno battendo i cugini del Milan e riuscendo anche a strappare il titolo a una Juventus che dopo nove scudetti di fila è risultata molto appannata e in difficoltà.

Ancora non si sa se oltre alla multa dei Carabinieri anche la società dell’Inter provvederà a una sanzione nei confronti dei giocatori che non hanno rispettato il regolamento anti-Covid. Un piccolo passo falso in una stagione che per l’Inter di Lukaku è stata di grande soddisfazione.