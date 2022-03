In arrivo 51 nuovi agenti per la municipale 

Saranno impegnati in sei mesi di apprendistato al Nucleo Radiomobile e al Comando Territoriale V, prima di essere assegnati ai diversi reparti e Comandi, i 51 nuovi agenti della polizia locale di Torino che questa mattina hanno ricevuto il distintivo dal sindaco Stefano Lo Russo e dall’assessora alle Politiche della Sicurezza, Gianna Pentenero.

Si tratta di 20 donne e 31 uomini, con un’età media di 28 anni, reduci dalle 300 ore di formazione alla Scuola del corpo.

“Oggi è un giorno importante – sottolinea il sindaco – perché questi giovani e queste giovani che entrano a servizio della nostra comunità avranno un ruolo molto delicato e siamo convinti che faranno molto bene alla città dando il massimo. In una stagione che si apre, in cui l’intera macchina comunale è in fase di riorganizzazione e potenziamento, rappresentano certamente un segnale di speranza. La polizia municipale – evidenzia il sindaco – rappresenta il ‘front office’ dell’amministrazione con tutti i cittadini, quindi il loro ruolo sarà fondamentale non solo per il presidio del territorio ma anche nel rapporto con la cittadinanza”. “Proprio in una giornata come quella di oggi – aggiunge Pentenero – è un bel messaggio che poco meno della metà di questi nuovi ‘civich’ sono donne”.