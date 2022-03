Salone del Libro 2022, Cuori selvaggi e record di stand venduti

E’ “Cuori selvaggi il tema della XXXIV edizione del Salone del Libro di Torino che si svolgerà al Lingotto dal 19 al 23 maggio, tornando al tradizionale appuntamento in primavera dopo un edizione autunnale a causa della pandemia.

“Viviamo in un mondo turbolento, pieno di problemi, ma di tanta speranza per il futuro. E in questo la cultura non può che aiutare tutti”, ha dichiarato il direttore Nicola Lagioia. “Il manifesto del Salone del Libro 2022, di Emiliano Ponzi, è un inno a gettare il cuore oltre l’ostacolo, a guardare oltre l’orizzonte come fanno due ragazzi che corrono verso il futuro in una città appena sveglia”.

“Il programma non è ancora completo, ma i nomi di alcuni partecipanti sono già stati anticipati. Tra questi il regista, autore e produttore Werner Herzog con il suo ultimo libro “Il crepuscolo del mondo’ sulla storia del soldato giapponese Hiroo Onoda che per 29 anni, dopo la fine della seconda guerra mondiale, difese una piccola isola delle Filippine nella convinzione che la guerra fosse ancora in corso.

Tra gli ospiti anche il campione olimpico Marcell Jacobs, per presentare ‘Flash. La mia storia’ che uscirà per Piemonte il 17 maggio. Altro big atteso Joe R. Lansdale con il suo nuovo ‘Moon Lake’ (Einaudi Stile Lubero), romanzo sulla scoperta del male e la fine di ogni illusione, l’andalusa Cristina Morales, la francese Annie Ernaux, vincitrice del Mondello, Jean-Claude Mourlevat. Confermati, tra le tante iniziative, il Bookstook, sostenuto da Compagnia di San Paolo, lo Spazio 14+, lo Spazio 0-13, l’iniziativa Adotta uno scrittore.