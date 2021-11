Il West Ham diventa più vicino al titolo: Opportunità di scommesse online

La squadra di David Moyes ha avuto solo un paio di sconfitte in questa stagione. Attualmente, la squadra è a tre punti dal leader della Premier League, il Chelsea. Molti esperti chiamano questa squadra sfidante al titolo. E la partita di domenica contro il Liverpool li ha resi un passo più vicini al primo posto. Se sei un fan delle scommesse online, questo dramma di metà stagione è una buona opportunità per aggiungere un po’ di pepe alla tua routine di scommesse.

È ancora troppo presto per prevedere qualcosa perché ci sono molti passi da fare. Secondo l’attaccante del West Ham Pablo Fornals, attualmente sono in una buona forma e non c’è motivo che la squadra faccia un passo indietro. Sì, non è il momento di parlare dei vincitori della stagione ora, ma la squadra ha tutte le possibilità di essere sfidanti per il titolo. E la partita contro il Liverpool è la prova migliore che il West Ham fa del suo meglio per vincere.

David Moyes ha cambiato la squadra

Con David Moyes al timone, lo stile di gioco del West Ham è cambiato molto. La squadra è riuscita a finire al quarto posto la scorsa stagione dopo essere stata nella metà inferiore della classifica. Attualmente, il West Ham merita ancora di più perché può finire la Premier League tra i primi tre almeno.

I progressi del West Ham sono stati impressionanti nel 2021. Sono riusciti a mettere in tasca 65 punti. Questo è un ottimo risultato per la squadra, dato che solo il Manchester City con i suoi 80 punti e il Chelsea con 66 erano sopra il West Ham in classifica. Per quest’anno, la posta in gioco è ancora più alta e si può tentare la fortuna provando le scommesse online per prevedere chi finirà primo in Premier League.

Cosa fa sì che la squadra giochi così bene come fa? Ci sono diversi fattori chiave che hanno aiutato il West Ham a respirare. Prima di tutto, hanno fatto dei cambiamenti in difesa, il che li ha resi più disciplinati. Sono anche tra i migliori specialisti di calci piazzati della Premier League, segnando molti gol nelle situazioni in cui la palla va in gioco.

Il West Ham può essere un altro Leicester?

Il Leicester ha vinto la Premier League nel 2015-1016 offrendo grandi opportunità agli appassionati di scommesse online. È stato sorprendente ma uno dei momenti più memorabili di tutta la storia della competizione. Una squadra che era considerata sfavorita, è riuscita a vincere il trofeo principale. L’esempio del Leicester del 2015-2016 è illustrativo in quanto dimostra che tutto può accadere quando tutti i fattori si uniscono. Avevano un manager esperto, buoni giocatori e uno spirito di squadra. Tutti questi fattori hanno aiutato il Leicester a raggiungere il primo posto.

Quando guardiamo il West Ham di oggi, ha molto in comune con il Leicester di quei giorni. David Moyes sembra essere in grado di ottenere il massimo dalla squadra che ha. Il West Ham ha una buona squadra attualmente e lo spirito di squadra è forte. Tutti questi fattori si uniscono di nuovo.

I fatti chiave della partita di domenica

Sconfitto dal West Ham, il Liverpool ha perso la speranza di stabilire un nuovo record di club di 26 partite vinte. Hanno avuto la possibilità di vincere dopo il colpo di testa di Mane, ma la palla è andata appena fuori. Inoltre, Jurgen Klopp ha preso due decisioni chiave che hanno definito il risultato della partita (non a favore del Liverpool). C’è stato un chiaro fallo su Alisson che ha portato al gol iniziale del West Ham. Il Liverpool non l’ha escluso. Il secondo errore dell’allenatore è stato quello di non espellere Aaaron Creswell per la sfida su Jordan Henderson, che è stata un’opportunità per coloro che fanno scommesse online.

Più tardi Jurgen Klopp ha ammesso che questi due errori sono costati molto al Liverpool. Per quanto riguarda il West Ham, dopo aver sconfitto la squadra di Jurgen Klopp, procede verso la vetta. Possiamo aspettarci che la battaglia per il titolo sarà ancora più interessante entro la fine della stagione. Il West Ham ha attualmente tutte le possibilità di diventare il Leicester del 2015-2016. Con questo in mente, gli appassionati di calcio non vedono l’ora che questo dramma si concluda nella prima metà del 2022.