Pd, Mimmo Carretta non si ricandida alla segreteria

Il segretario metropolitano del Partito Democratico torinese Mimmo Carretta ha annunciato che non si ricandiderà alla segreteria. Lo ha fatto sapere in occasione della direzione del partito in cui si è anche deciso che il congresso della Federazione torinese in cui si voterà il nuovo segretario sarà nel 2022.

Mimmo Carretta che è diventato segretario nell’ottobre del 2017 da un mese è anche assessore allo Sport, Turismo e Grandi Eventi di Torino.

“Si può decidere di cedere il passo anche dopo una vittoria meravigliosa. Non necessariamente devono essere le sconfitte a determinare il destino”, ha detto Carretta.