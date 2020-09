Il sindaco di Ventimiglia multato perché va ad un party in terrazzo

Il sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino è stato multato con un verbale da 400 euro per aver partecipato a un “terrace party”, domenica sera, nel centro storico. Il primo cittadino era stato filmato mentre ballava su un terrazzo assieme ai padroni di casa e senza rispettare le distanze. In un frangente, inoltre, si era abbassato la mascherina per un discorso pubblico.

Sono stati i carabinieri, oggi, a notificargli il verbale e il sindaco ha già pagato la multa, ridotta a 280 euro, in quanto saldata nei trenta giorni dalla sua emissione.

“Ho fatto una cavolata – aveva dichiarato dopo che alcuni video erano stati pubblicati sui social -. Mi hanno chiamato per un malfunzionamento della fognatura e dopo mi hanno invitato a bere un caffè”. Scullino è salito e alla fine si è lasciato trasportare dalla padrona di casa, una barbiera, che da settimane organizza un dj set per il quartiere. “Era un atto dovuto – ha detto, questo pomeriggio, Scullino, dopo aver pagato la multa -. Ogni esperienza è utile per comprendere che a ogni nostro gesto possono esserci delle conseguenze, bisogna però sapersi assumere le responsabilità che da quel gesto derivano. Io l’ho sempre fatto e continuerò a farlo”.