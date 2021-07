M5s-Verdi, la coalizione punta ad allargarsi

Una coalizione ancora più larga con le forze progressiste dell’asse del centro sinistra. E’ quello a cui punta il Movimento 5 Stelle che dopo i Verdi e dopo aver trovato la sua candidata sindaca in Valentina Sganga vuole ampliare ancora il suo perimetro.

“A Torino non siamo riusciti a concretizzare con il Pd, ma ci sono altre forze politiche in quella coalizione che speriamo ci appoggino in un percorso che guarda a una città più giusta” spiega Sganga nella conferenza stampa all’indomani del voto su Skyvote.

“Il nostro obiettivo – aggiunge – è avere una coalizione forte che competa con centrosinistra e centrodestra per vincere e a chi chiede cosa faremo in caso di ballottaggio rispondo che quello che faremo è cercare di arrivare al ballottaggio e di vincerlo. Io punto a vincere. Centrosinistra e centrodestra hanno iniziato la campagna elettorale già da un po’ – sottolinea – e forse per questo i sondaggi ci vedono indietro, ma sono certa che recupereremo. Il Movimento sta tornando e tornerà più forte e più giusto”.

Lavoro, diritti, ambiente, giovani e donne sono le parole chiave su cui declinerà la campagna elettorale M5s, mentre l’ipotesi è di una eventuale giunta più politica e meno tecnica.

Capolista M5s sarà Andrea Russi, che ieri ha totalizzato il 46 per cento di preferenze: Sono a disposizione in qualunque ruolo il gruppo deciderà di spendere le mie competenze” ha dichiarato Russi.

Alla conferenza stampa era presente anche la sindaca Chiara Appendino. “Da lei – dice Sganga – ho imparato la voglia di essere precisi e perfetti in ogni cosa che si porta avanti. Ha messo passione in quello che ha fatto e cercherei di emulare quella passione, entusiasmo e voglia di fare tutto alla perfezione”.