I principali criteri di casinò online

Va notato che la prima cosa che gli utenti chiamano è l’onestà. Di regola, il significato di questa parola è molto grande. Significa:

uso durante il gioco solo slot con licenza registrati che hanno un generatore di numeri casuali.

esecuzione di una piattaforma on-line delle condizioni di gioco d’azzardo.

Termini e garanzie dei pagamenti delle vincite.

ottenere bonus e ricompense.

riservatezza dell’identità del giocatore, riservatezza dei dati personali dell’utente.

buona reputazione del gioco d’azzardo.

Per assicurarsi che il casinò soddisfi tutte le condizioni specificate, è necessario:

verificare se la società ha una licenza internazionale per la fornitura di tali servizi e verificare anche la disponibilità di altri certificati. Vale la pena notare che i documenti rilasciati a Curaçao, Cipro, Isola di man, Malta e nel Regno Unito sono diffusi. Essi garantiscono il versamento immediato = si vince, la scelta casuale del vincitore, la protezione dei dati personali del giocatore .

controllare le recensioni online da parte dei clienti del casinò.

Dopo aver appreso queste informazioni, si può procedere allo studio delle regole interne del club.

Hai bisogno di una verifica in un casinò online classificato?

Per ricevere i pagamenti in modo rapido e completo, il casinò consiglia vivamente di sottoporsi a verifica all’inizio della registrazione. Se non lo fai, dovrai confermare la tua identità al momento del ritiro del tuo denaro dall’account di gioco.

Importante! Il controllo può essere subito o ritardato per un giorno. A seconda del carico di lavoro dei gestori del sito.

Obiettivi della procedura:

tagliare i partecipanti minorenni dal gioco.

controlla gli altri account sul sito del giocatore.

stroncare il riciclaggio di denaro.

dare la possibilità di ottenere la vittoria al giocatore a cui è destinato.

imposta il paese del cliente.

La Verifica dell’account di gioco sul sito di gioco d’azzardo include:

conferma del numero di cellulare personale o dell’indirizzo e-mail.

conferma dell’identità del partecipante . Nella finestra del profilo personale, è necessario compilare i grafici: fare una foto o una scansione del passaporto (accettati e altri documenti) nel formato specificato. Allo stesso tempo, molti casinò consentono di nascondere i numeri e una serie di passaporti.

conferma del conto da cui viene effettuato il pagamento. Mi serve una foto della carta di credito. Il numero può essere parzialmente nascosto.

foto a colori del partecipante sullo sfondo del passaporto aperto.

i dettagli di tutti i processi devono essere riportati nelle regole del migliore casino online italiano.

Come si forma la classifica dei casinò online?

Valutazioni sono composti dai seguenti parametri:

avere una licenza valida.

onestà e tasso di vincita delle vincite.

un gran numero di feedback positivi dei partecipanti.

lavoro di qualità del supporto tecnico delle risorse.

Giochi con licenza da fornitori noti.

varietà di metodi di pagamento accettati.

accumulo di bonus, cashback, premi.

possibilità di sfidare le decisioni del gioco d’azzardo istituzione.

Solo i migliori casinò garantiscono le migliori condizioni di gioco per i loro clienti.