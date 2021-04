Il 1 maggio supermercati chiusi in Piemonte. Il governatore Alberto Cirio ha firmato l’ordinanza che stabilisce la serrata nel giorno della Festa dei Lavoratori. Come era stato anche per le festività pasquali e il 25 aprile la Regione sceglie la linea dura per evitare una crescita dei contagi da Covid.

Saranno dunque chiusi per l’intera giornata i supermercati delle grandi strutture di vendita la cui superficie supera i 1.500 metri quadri nei comuni fino a 10 mila abitanti e 2.500 metri quadri nei comuni con più di 10 mila abitanti.

La chiusura riguarda anche le medie strutture di vendita, la cui superficie è compresa tra 151 e 1.500 metri quadri nei comuni fino a 10 mila abitanti e con superficie tra 251 e 2.500 metri quadri nei comuni con più di 10 mila abitanti.

1 maggio supermercati chiusi, primo weekend in zona gialla

Insomma, anche se il Piemonte è tornato in zona gialla e il calo dei ricoverati continua la Regione sceglie di non abbassare la guardia ed evitare possibili assembramenti. Si tratterà comunque del primo weekend dopo le riaperture di lunedì scorso di bar e ristoranti fino alle 22 per le consumazioni al tavolo in luoghi aperti o dehors. Anche se il tempo non sarà dalla parte dei ristoratori che temono il freddo e la pioggia c’è da scommettere che saranno molti i torinesi che sfrutteranno l’occasione per concedersi una pausa al tavolino del bar o un pranzo o una cena fuori. D’altronde già da lunedì la ripartenza aveva visto i dehors affollati. Così come in molti punteranno anche alla gita fuori porta adesso che è possibile muoversi liberamente nella regione.