Hell’s Kitchen di Gordon Ramsey diventa una slot machine

E’ uno dei programmi di cucina più celebri di sempre. Precursore di tanti altri reality show di settore. Hell’s Kitchen, le cucine infernali del celebre chef inglese Gordon Ramsey sta per festeggiare 20 anni, sempre con un grande successo di pubblico.

La celebrità di questo programma televisivo è planetaria ed è andata oltre la visione delle puntate, dal momento che tra gadget e giochi in scatola Ramsey, cuoco da 16 stelle Michelin, si è costruito un vero e proprio impero.

Ultimo in ordine di tempo è l’approdo nel mondo del gioco d’azzardo online. La software house Netent ha infatti realizzato una nuova slot machine interamente dedicata a Hell’s Kitchen.

D’altronde, lo stesso Ramsey è un personaggio così vulcanico e istrionico che ben si adatta a diventare protagonista di un gioco online dove passo dopo passo sembrerà di essere proprio dentro la cucina pronti a cucinare ottimi piatti ma con il rischio di perdere tutto se allo chef non va bene.

Gordon Ramsey, dunque, ha dimostrato non solo di essere un eccellente chef, ma anche un abile imprenditore espandendosi in un settore come quello del gioco online che sta avendo un grande successo. Le slot infatti ogni giorno attirano un alto numero di giocatori anche nel nostro Paese, dove la raccomandazione principale è affidarsi a slot machine AAMS, ovvero quelle riconosciute dall’Agenzia delle dogane e dei Monopoli che certifica come il sito sia sicuro e affidabile e quindi anche le proprie giocate e i propri soldi possono essere spesi con tranquillità.

Di sicuro una slot con Hell’s Kitchen conquisterà anche molti giocatori italiani visto il successo che il reality ha avuto anche nel nostro Paese. Questo ha consacrato Ramsey non solo come chef, ma anche come personaggio televisivo tanto che le sue sfuriate con i cuochi sono diventate dei veri e propri siparietti e spesso anche dei meme.

E infondo il legame tra il mondo della tv e dello spettacolo e quello del gioco d’azzardo è molto stretto. Come già alcune serie e film Netflix hanno preso spunto dalla realtà dei casinò e dai giochi proposti per le loro trame, allo stesso modo il gambling guarda ai successi televisivi per proporre novità sempre coinvolgenti e avvincenti per i clienti che saranno trascinati in vere e proprie sfide con i loro protagonisti preferiti e che potranno ritrovare tutte le features del programma.

Ironia della sorte qualche tempo fa Gordon Ramsey aveva aperto un ristorante dal nome uguale al suo show, Hell’s Kitchen, proprio a Las Vegas, capitale mondiale del gioco d’azzardo. In pochi giorni aveva sfiorato la cifra record di 120mila prenotazioni. Chissà che non accada anche per la sua slot machine.