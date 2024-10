Scommesse non Aams: ecco come avere accesso ai Mercati Asiatici

I mercati asiatici, come ad esempio gli asian handicap, sono fra le scommesse più profittevoli e giocando sui bookmakers non aams si possono sfruttare queste tipologie di bet. Inoltre, recensioni come quelle di rt bet mostrano come queste piattaforme offrano condizioni vantaggiose e un’ampia selezione di mercati. In questo approfondimento ti spieghiamo cosa si intende per mercati asiatici e quali vantaggi può ottenere un utente a puntare su questi mercati invece dei suoi similari europei. Una volta che avrai appreso come utilizzare al meglio i mercati asiatici il tuo betting diventerà più consapevole e sicuramente più vincente nel lungo periodo.

Cosa sono i mercati asiatici

Creati dai siti asiatici di betting come quelli presenti sul territorio cinese, malese, indonesiano e singaporese e poi portato su altre piattaforme americane ed europei, i mercati asiatici sono delle tipologie di scommesse che danno possibilità agli utenti di aumentare la probabilità di vincita e nel peggiore dei casi di limitare le perdite.

Con i mercati asiatici infatti handicap e somma goal hanno anche un formato intero che dà la possibilità di chiudere una bet a rimborso. Nello specifico i mercati asiatici variano su ogni linea di 0.25 centesimi e ora ti facciamo degli esempi per capire meglio come funzionano.

Asian Handicap e draw no bet

Prendiamo come esempio la partita Juventus-Inter di Serie A. Dalle quote 1×2 (1,70/3,50/5,50) si derivano i vari handicap, che possono essere appunto nel formato europeo o in quello asiatico.

1×2 con handicap europeo (3 esiti): Inter -1 a 3,00 / pareggio a 3,50 / Juventus +1 a 5,50.

Asian handicap (2 esiti): Inter -0,75 a quota 1,98 / Juventus + 0,75 a quota 1,92.

Come puoi vedere in questo caso, il mercato asiatico presente anche sui siti non aams, trasforma la classica scommessa a 3 esiti in una bet a 2 esiti dando più chance al giocatore di incassare la sua puntata se vincente oppure, di riavere una parte del suo investimento se perdente.

Quando l’asian handicap assegnato è 0.0 si parla di draw no bet ovvero di pareggio non bancato. In questo caso se punti sul draw no bet 1 incassi se vince la squadra di casa e vai a rimborso del 100% in caso di pareggio.

Somma goal asiatica

Se hai sempre e solo giocato su siti di scommesse tradizionali avrai puntato su under over di linee come 1,5/2,5/3,5 e così via. I mercati asiatici presenti sui bookmakers non aams invece segmentano la linea di goal in maniera ulteriore: ad esempio 1,5/1,75/2,00/2,25 e così via.

Nel caso della somma goal asiatica 2.00 e scommessa sull’over vincerai la tua bet se nel match verranno segnati 3 o più goal. Ma potrai usufruire del “cuscinetto” del rimborso (il cosiddetto “void”) se il totale delle reti sarà esattamente di 2 e in quel caso avrai un ritorno del 100% del tuo importo.

Altri mercati asiatici

I mercati asiatici oltre che nel calcio sono molto utilizzati anche negli sport americani come il basket NBA e il football NFL. Anche in questo caso invece di trovare handicap nel classico formato europeo col mezzo punto troverai handicap interi.

Qualche esempio:

NBA: Orlando Magic v Miami Heat handicap -2.0 e under over 210.0

NFL: Dallas Cowboys v San Francisco 49ers handicap -6.0 e under over 48.0

Vantaggi di scommettere sui mercati asiatici