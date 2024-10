Decorare gli ambienti in modo funzionale con i pannelli fonoassorbenti 

Nell’epoca degli ambienti open space e del design d’interni contemporaneo, l’attenzione è sempre più rivolta all’integrazione tra estetica e funzionalità. Sia nelle zone pubbliche che negli appartamenti privati, uno dei principali inconvenienti è la scarsa acustica, caratterizzata da echi e rimbombi che enfatizzano il frastuono e compromettono il benessere di chi vi soggiorna.

Questi fastidiosi rumori possono avere un impatto negativo sulla produttività e sulla qualità della vita delle persone, ostacolando la comunicazione e aumentando la sensazione di stress. Tuttavia, è possibile decorare tali ambienti con oggetti e materiali in grado di migliorare sia l’estetica che il comfort e il benessere acustico allo stesso tempo.

Cosa sono i pannelli fonoassorbenti

I pannelli fonoassorbenti decorativi offrono una soluzione efficace per migliorare sia l’acustica che l’estetica degli ambienti interni. Si tratta, infatti, di pannelli progettati per ridurre e assorbire rumori indesiderati generati dal parlato delle persone nei luoghi affollati o nei luoghi di lavoro, contribuendo così a migliorare la qualità acustica e a creare un ambiente più confortevole, funzionale e produttivo.

Il loro scopo è quello di ridurre la riflessione del suono sulle pareti e sui soffitti. Questo, infatti, è un fenomeno fisico nel quale il suono prodotto all’interno di una stanza va a colpire le pareti e il soffitto rimbalzando nei vari ambienti. Ciò determina la propagazione del suono ed è proprio questo che tendono ad attenuare i pannelli acustici.

Nella versione decorativa, i pannelli fonoassorbenti possono essere anche stampati come quadri fonoassorbenti per essere personalizzati con immagini a scelta. Si possono per esempio riprodurre dipinti della storia dell’arte oppure fotografie personali.

Grazie a questi dispositivi, si possono creare composizioni con differenti forme (da quadrati e rettangoli fino a esagoni e cerchi), oppure con diverse colorazioni e immagini per arricchire i propri ambienti.

A cosa servono i pannelli acustici decorativi?

I pannelli acustici decorativi possono essere utilizzati sia in casa che nei luoghi di lavoro come ristoranti oppure negli uffici, nelle scuole o nelle mense per ridurre il caos e il frastuono del parlato. Se disposti strategicamente, permettono di suddividere ambienti open space anche in modo artistico personalizzato senza la necessità di pareti fisse, creando zone più intime e riservate. Grazie alla loro capacità di assorbire i suoni, riducono il rumore di fondo e limitano distrazioni.

In uffici condivisi o spazi coworking, per esempio, possono essere utilizzati per creare piccoli angoli privati o sale riunioni temporanee, garantendo al tempo stesso un ambiente silenzioso, privo di disturbi e arricchito con lo stile estetico preferito.

Questi pannelli sono tuttavia perfetti anche negli spazi privati, dai piccoli appartamenti alle abitazioni con ampie metrature, come loft o appartamenti moderni.

Pannelli fonoassorbenti mobili

Esistono molti tipi di pannelli fonoassorbenti mobili che combinano funzionalità e design accattivante.

Rivestiti in tessuti dai colori vari o stampati secondo i propri gusti, questi pannelli non solo migliorano l’acustica degli ambienti, ma aggiungono anche un tocco estetico originale.

Grazie alla loro versatilità, poi, è possibile disporli in modo creativo, ad esempio configurandoli con le immagini di un bosco o di una spiaggia tropicale per portare nuove prospettive alle proprie sale.

Come scegliere i pannelli fonoassorbenti decorativi

I pannelli fonoassorbenti decorativi sono quindi, come spiegato, sia elementi funzionali, perché permettono di avere una buona acustica in casa o al lavoro, sia complementi d’arredo.

Giunti a questo punto, tuttavia, potrebbe sorgere spontanea una domanda: come scegliere il modello giustosenza commettere errori? Chiaramente dipende dalle proprie esigenze personali.

Quello che bisogna considerare attentamente è che questi correttori acustici non servono per isolarsi acusticamente dai vicini come in molti credono. Le aziende più serie, infatti, specificano attentamente che l’isolamento acustico dai rumori dei vicini o del traffico, si potranno eliminare totalmente solo con la sigillatura ermetica di porte e finestre e l’irrigidimento dei muri e soffitti presenti. È il campo dell’edilizia, quindi, che si deve chiamare in gioco per evitare i disturbi del vicinato.

Con i pannelli fonoassorbenti si cura principalmente la qualità interna delle sale per una migliore permanenza e produttività e solo parzialmente, come conseguenza secondaria, si potrà beneficiare di un po’ di isolamento acustico dovuto all’attenuazione dei rumori in entrata o in uscita.