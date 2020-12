Google down, Gmail, You Tube e Meet non funzionano

Google e gmail in down nella mattina di lunedì 14 dicembre. Dalle 12.30 in poi infatti c’è stato un brusco stop di tutte le principali funzionalità da YouTube a Gmail fino a Meet e GSuite. Oltre 50mila le segnalazioni in poco tempo da parte degli utenti che non riuscivano più a collegarsi tra cui anche i ragazzi che in queste settimane fanno didattica a distanza.

Google, Gmail e YouTube in down : ecco perchè

Problemi riscontrati in tutto il mondo, ma soprattutto in Europa. A funzionare per un paio di ore è risultato solo il motore di ricerca. I tecnici in realtà sono intervenuti subito per risolvere il problema e il funzionamento sta ritornando alla normalità. Ancora non si conoscono le cause del down e soprattutto resta ancora da chiarire se durante il malfunzionamento qualcuno non ne abbia approfittato per hackerare profili.