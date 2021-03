Flowe: come ricevere buoni Amazon aprendo il conto online

Carte ricaricabili prepagate e conti correnti online stanno oramai dominando il mercato del risparmio da qualche anno. Si tratta di soluzioni all’avanguardia, flessibili, e in grado di offrire condizioni economiche migliori rispetto ai prodotti tradizionali delle banche. Tra queste troviamo sicuramente Flowe, un conto online a canone zero che come potrai approfondire su https://carteconti.it/conti-correnti/conto-flowe/, ti consente di ricevere un buono Amazon da 5 euro nel momento dell’apertura. Scopriamo insieme in che modo.

Flowe: cos’è?

Come anticipato, Flowe è un conto corrente online a canone zero che si inserisce in un mercato di prodotti analoghi particolarmente affollato. Si tratta di uno strumento a vocazione green, dal momento che la carta MasterCard inviata al domicilio è realizzata in legno certificato al posto del tradizionale materiale plastico. Ma l’attenzione per l’ambiente non termina qui, dal momento che Flowe si impegna, per ogni conto aperto, a piantare un albero in Guatemala.

Flowe offre una serie di funzionalità davvero molto interessanti, come la possibilità di inviare e ricevere denaro in modalità P2P attraverso un semplice swipe dello smartphone, oppure i Drop. In questo caso si tratta di salvadanai virtuali che ti permettono di accantonare risparmi per raggiungere degli obiettivi prefissati. In che modo? Ad esempio attraverso l’arrotondamento automatico delle spese effettuate con la carta, oppure l’Auto Cash mensile.

I costi di Flowe

Flowe offre due differenti piani alla propria clientela: Fan e Friend. In comune hanno molti aspetti, tra cui la possibilità di ricevere il buono Amazon da 5 euro, ma chiaramente anche alcune differenze. In prima battuta la versione Fan di Flowe non presenta alcun canone mensile, ma nonostante questo offre la possibilità di inviare bonifici gratuiti e di prelevare denaro contante presso gli sportelli bancomat ATM in area Euro senza vedersi applicata alcuna commissione.

Il piano a pagamento invece, che prevede un canone di 10 euro mensili, in aggiunta permette di effettuare anche i bonifici istantanei e i prelievi extra UE sempre gratuitamente. Flowe può funzionare anche solamente come carta virtuale, abbinandola alle app per smartphone Google Pay e Apple Pay. In questo modo è possibile effettuare pagamenti presso gli esercenti commerciali in modalità contactless semplicemente utilizzando il telefono.

Flowe: aprire il conto e ricevere il buono Amazon da 5 euro

A questo punto possiamo vedere come aprire il conto Flowe e ricevere il buono Amazon da 5 euro. I passi da muovere in questo senso sono pochi e piuttosto semplici. In prima battuta dovrai scaricare l’applicazione per smartphone, e dopo averla avviata inserire i tuoi dati personali e il tuo codice di invito. Una volta che la pratica sarà stata approvata, solitamente entro poche ore, il conto sarà attivo, e potrai provvedere con il primo deposito.

Se lo farai entro il 15 marzo 2021, riceverai 50 gemme virtuali che potrai convertire successivamente nel buono Amazon da 5 euro in oggetto. Ma non finisce qui, perché avrai la possibilità di guadagnare ulteriori gemme, quindi altri buoni Amazon, attraverso la più classica delle promozioni “Porta un amico”. Condividendo con altri il tuo codice referral infatti, per ogni persona invitata che avrà completato la procedura nello stesso modo in cui lo hai fatto tu riceverai un buono Amazon da 10 euro. Dopo 10 amici invitati, riceverai un ulteriore bonus di 200 gemme, e dopo 25 amici uno di addirittura 500 gemme. Una volta convertite le gemme in buoni Amazon, avrai rispettivamente 20 euro e 50 euro da poter spendere sul famoso market place. Come detto, il conto Flowe viene aperto in poche ore, e di default ti verrà assegnato il profilo gratuito Fan. In un secondo momento potrai fare il passaggio a quello Friend, ed eventualmente ritornare nuovamente a quello Fan senza alcuna spesa aggiuntiva.