Euro 2021 – Come scommettere in sicurezza tramite ADM e siti come Casinoonline.it

Con l’avvento degli Europei 2021 moltissimi si sono riuniti per seguire il grande evento e molti maxischermo sono tornati attivi nella nazione. L’italia sta facendo sognare tutti ed il clima che si respira è del tutto positivo e speranzoso per le partite a venire. Numerose persone, appassionati di calcio e non, hanno sicuramente provato l’influenza positiva dell’atmosfera che il campionato sta generando ed hanno deciso di tentare la sorte scommettendo sui risultati delle partite in corso in questo periodo. Ma non si tratta solo di calcio: le statistiche mostrano chiaramente infatti come in tanti abbiano deciso di provare l’ebbrezza del gioco online tramite gli innumerevoli portali autorizzati che permettono – oltre che effettuare scommesse sportive – anche di giocare a slot o altri giochi di casinò.

Scommettere in sicurezza

Attraverso siti come Casinoonline.it è possibile trovare i migliori provider con licenza ADM dove poter giocare. Una volta registrati basterà identificarsi per iniziare a divertirsi. Ogni portale richiede infatti la verifica dei propri dati attraverso l’immissione di documenti d’identificazione personali, quali – ad esempio – la propria carta d’identità. A tale proposito è bene notare che a seconda della piattaforma di gioco online possono esistere diversi criteri di verifica, per questo motivo è sempre consigliabile informarsi in anticipo. Un profilo non verificato porterebbe inevitabilmente alla sospensione del proprio account, che a sua volta si tradurrebbe nell’impossibilità di effettuare prelievi di eventuali vincite. Ricordiamo inoltre che per giocare online è necessario che l’utente abbia compiuto la maggiore età: questo è un altro fattore che potrebbe portare al blocco del proprio conto di gioco se non rispettato.

La sicurezza dei portali autorizzati

Scommettere in piena sicurezza è oggigiorno semplicissimo grazie a ADM (Agenzia delle dogane e dei Monopoli) e ai svariati siti che vengono autorizzati per permettere al giocatore di non rischiare nulla iscrivendosi a portali poco sicuri. È molto importante porre l’attenzione verso questo aspetto al fine di tutelare i propri dati e la propria attività da giocatori. Un portale non autorizzato potrebbe mettere a rischio le proprie informazioni personali, quali nome, cognome, numero di conto o di carta ed altre eventuali informazioni ritenute sensibili, non promettendo la dovuta sicurezza durante i versamenti e i prelievi di eventuali vincite realizzate. ADM in questo caso verifica personalmente che ogni sito rispecchi alti standard sotto ad ogni profilo e che possa assicurare per ogni utente importanti livelli di sicurezza.