Fatti e cifre sulla regolamentazione del gioco d’azzardo online in Svizzera

In questo articolo affronteremo la tematica del gioco d’azzardo nei casinò online in Svizzera. Conosceremo poi le normative di gioco vigenti nel paese Elvetico.

Come funziona il gioco online d’azzardo in Svizzera?

Quale autorità rilascia la licenza?

Quali sono i casinò online svizzeri con la licenza?

Se vuoi delle risposte a queste domande e sei curioso di saperne di più non ti resta che continuare a leggere questo articolo!

Maggiori informazioni sul gioco d’azzardo online e sui casinò online in Svizzera: https://casinosvizzera.online

Gioco d’azzardo online in Svizzera

Geograficamente l’Italia e la Svizzera sono due paesi confinanti, su questo non ci sono dubbi. Però, non è solo l’aspetto prettamente geografico ad accumunare questi due Paesi. Infatti, dal punto di vista culturale e sociale c’è un’influenza reciproca che nel tempo ha legato indissolubilmente questi due stati. Basti pensare semplicemente al Canton Ticino in Svizzera, un cantone caratterizzato da una forte presenza italiana culturale come la lingua, l’architettura e la cucina per esempio.

Questi due paesi seppur così simili, in tanti altri aspetti risultano essere totalmente differenti. Soprattutto nel settore del gioco d’azzardo nei casinò e in particolar modo in quello online.

In Svizzera l’autorità locale che rilascia le licenze è la Commissione Federale Delle Case Da Gioco Svizzera (CFCG). Affinché un italiano possa usufruire di questo servizio di gioco online, il casino in questione è obbligato a possedere la licenza di gioco italiana, ovvero quella dell‘Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS). Solo ed esclusivamente in questo caso sarà accessibile ai giocatori proveniente dall’Italia. Allo stesso modo i giocatori svizzeri potranno scommettere solo sui casinò CFMJ.

Nella pratica però molti altri casinò accettano giocatori provenienti da altri paesi.

Particolarità dei casinò svizzeri

Un’altra normativa stringente per i casinò online deriva dall’obbligatorietà di possedere una sede fisica sul territorio svizzero. Non è possibile quindi aprire un sito di gioco d’azzardo online da zero, devi prima essere in possesso di un casino materiale. Ogni casino inoltre dovrà rendere disponibile ai giocatori un sito multilingua per soddisfare le esigenze culturali di tutto il paese Elvetico. Normative molto limitanti e stringenti che solo pochissimi casinò svizzeri riescono a soddisfare:

StarVegas.ch

Casino777.ch

MyCasino.ch

7Melons.ch

Swisscasinos.ch

JackPots.ch

Trova altri casinò svizzeri su casinosvizzera.casino

Entriamo nel dettaglio di gioco: i vantaggi

Nei casinò svizzeri online vi è una proposta particolarmente vasta e varia di giochi: slot machine, jackpot, poker, videopoker, roulette e veramente tanto altro. Il gioco che risulta essere più amato ed apprezzato è la slot machine. A seconda delle tue preferenze, sarai in grado di scegliere tra tantissimi e differenti tipi di slot dal concept che più ti piace solitamente con un RTP (Return to Player) abbastanza alto e quindi vantaggioso.

Perché scommettere sui casinò online svizzeri?

Sicuramente le offerte promozionali accattivanti e più sostanziose, golosi bonus di benvenuto senza deposito e promozioni temporanee conseguenti ad un primo deposito sul conto.

Un altro aspetto fondamentale è la cura nei confronti dell’utente. Infatti, è strutturato un efficiente programma che permette ai fedelissimi di usufruire di tanti bonus non solo inerenti al gioco d’azzardo online. Spesso è possibile convertire il proprio bonus in forma di viaggi o regali materiali.

Un altro vantaggio di giocare in questi casinò è l’inferiore cifra di soglia minima di deposito da versare. Un incentivo ulteriore che spinge la gente a preferire questi tipi di casino. Inoltre, vi è anche un’imposizione limitante di deposito giornaliera, settimanale o mensile affinché si possa si giocare ma sempre responsabilmente.

L’ennesimo vantaggio di questi casinò deriva dall’ampia varietà di metodi di pagamento che mettono a disposizione. Per esempio, sarà infatti possibile utilizzare qualsiasi carta con circuito Mastercard, VISA, ci si potrà registrare con PayPal e anche con PostePay, non possibile in tantissimi altri casinò online stranieri.

Conclusioni

I casinò svizzeri sono una soluzione appetibile per tutti gli appassionati di gioco d’azzardo per le loro caratteristiche molto interessanti di cui abbiamo parlato. Le promozioni e le offerte inerenti soprattutto ai bonus e le possibilità di vincita più elevate ingolosiscono e non poco gli italiani. Sicuramente col passare del tempo, visto il successo economico di questi casinò, molti casinò svizzeri non ancora in regola per il gioco online, si tufferanno presto in questa redditizia soluzione per un guadagno che può arrivare alle stelle.