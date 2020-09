Energia green, assegnata la terza gara congiunta dei gestori pubblici di Lombardia e Piemonte

Sono Edison Energia, società del gruppo Edison, e A2A Energia, multiutility italiana, le società vincitrici dei due lotti della gara che per il terzo anno consecutivo è stata indetta dalle aziende di Water Alliance di Lombardia e Piemonte le due reti di aziende pubbliche che gestiscono il servizio idrico integrato di Lombardia e Piemonte, più il gestore del servizio idrico del Comune di Mortara, Asmia Srl, per la fornitura di energia elettrica da sole fonti rinnovabili.

Un bando da 138 milioni di euro per una fornitura totale di energia pari a quasi 1000 Gwh. Una gara suddivisa in tre lotti: il primo da 35.463 milioni di euro è andato a Edison Energia, mentre il secondo e il terzo (101 milioni e 2,355 milioni) spettano a A2A Energia. Il ribasso complessivo è di 2.462.429, 89 € pari al 5,22% della quota energia a base di gara.

L’impiego di energia pulita da sole fonti rinnovabili per il terzo anno consecutivo conferma l’impegno delle 22 aziende pubbliche nell’offrire agli utenti un servizio di alta qualità nel totale rispetto dell’ambiente, in linea con le linee guida indicate dall’Unione Europea nel Green Deal. L’obiettivo primario è coniugare la soddisfazione del fabbisogno delle imprese con l’attenzione al rispetto per l’ambiente e per le risorse, con anche una ricaduta positiva sulle bollette: l’energia elettrica incide infatti per il 25% sui costi complessivi di gestione del servizio idrico, che si traduce in circa 12 euro all’anno per ogni utente servito. Con l’acquisto di sola energia green, il network di aziende di Water Alliance – Acque di Lombardia e di Utility Alliance del Piemonte garantirà per il 2021 una riduzione in termini di CO 2 pari a 290 mila tonnellate.

La fornitura di energia elettrica da fonte rinnovabile è destinata alle utenze alimentate in media e bassa tensione delle società aderenti a Water Alliance – Acque di Lombardia, la rete di imprese costituita dalle aziende idriche in house della Lombardia (tra cui BrianzAcque, Gruppo CAP, Lario Reti Holding, Padania Acque, SAL – Società Acqua Lodigiana, Uniacque, MM, ALFA, COMO ACQUA e Secam), e alle aziende di Utility Alliance del Piemonte, network di imprese fra i gestori pubblici del servizio idrico, energetico e dell’igiene urbana, in particolare: SMAT – Società Metropolitana Acque Torino, Acquedotto della Piana, Acquedotto Valtiglione, ALEGAS (AMAG Ambiente, AMAG Reti Gas, AMAG Reti Idriche, AMAG), ACDA – Azienda Cuneese dell’Acqua, AMC – Azienda Multiservizi Casalese, AMV – Azienda Multiservizi Valenzana, CCAM – Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato, SII- Servizio Idrico Integrato Biellese e Vercellese, SISI – Società Intercomunale Servizi Idrici ed ACEA Pinerolese Industriale). Tra le aziende destinatarie della fornitura si aggiunge inoltre Asmia Srl, gestore del servizio idrico integrato del Comune di Mortara, che quest’anno si è unito come partner di gara.

Water Alliance – Acque di Lombardia

Water Alliance – Acque di Lombardia è la prima rete di imprese tra aziende idriche in house della Lombardia, nata il 24 aprile 2015. Dal 1° gennaio 2020 Water Alliance si è allargata a tutti i gestori pubblici lombardi: a BrianzAcque, Gruppo CAP, Lario Reti Holding, Padania Acque, Pavia Acque, SAL, Secam, Uniacque si sono infatti aggiunte Alfa, Acque Bresciane, Como Acqua, MM e Gruppo Tea. Con un fatturato di circa un miliardo di euro e di più quattromila dipendenti, e grazie ad una rete idrica di circa 40 mila chilometri, Water Alliance rifornisce più di milleduecento comuni lombardi, per un totale di otto milioni e mezzo di abitanti serviti. Il progetto ha il patrocinio di ANCI Lombardia e Confservizi Lombardia.

Utility Alliance del Piemonte

Water Alliance Acque del Piemonte, la Rete di Imprese fra i gestori pubblici del servizio idrico integrato costituita il 19 luglio 2016, a far data dal 21 maggio 2019 diventa “Utility Alliance del Piemonte”, ampliando così i propri scopi oltre che nell’ambito idrico, anche agli ambiti dell’energia e della tutela ambientale. Utility Alliance fornisce il proprio servizio a oltre 3,6 milioni di abitanti – circa l’80% della popolazione piemontese, con un fatturato complessivo di circa 640 milioni di euro. Alla rete hanno aderito 14 imprese pubbliche: ACDA – Azienda Cuneese dell’Acqua, ACEA Pinerolese Industriale, Acqua Novara VCO, Acquedotto della Piana, Acquedotto Valtiglione, Alegas. AMC – Azienda Multiservizi Casalese, AMV – Azienda Multiservizi Valenzana, CCAM – Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato, CORDAR Biella, Gruppo AMAG, SII Servizio Idrico Integrato Biellese e Vercellese, SISI – Società Intercomunale Servizi Idrici e SMAT – Società Metropolitana Acque Torino.