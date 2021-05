Diffusione del gioco online: cosa cercano gli utenti

Il cambiamento del settore del gioco a causa della pandemia è probabilmente uno di quelli più significativi di tutti i settori economici. Le chiusure del Governo, per contrastare la diffusione della pandemia, hanno portato ad uno stravolgimento totale di alcuni mercati, tra cui quello del gioco.

Le sale da gioco, da quelle di scommesse, passando per le sale bingo, ai casino, sono state chiuse in maniera quasi totalmente continuativa da marzo 2020. Ciò ha portato ad un calo delle risorse come mai era successo nel settore e ad uno spostamento totale verso l’online.

Sì, perché se da un lato le chiusure hanno messo in ginocchio tantissime attività, dall’altra parte hanno favorito un’espansione del gioco online in maniera impressionante. Pare che la crescita, rispetto l’anno precedente, sia stimata intorno al 40%. Questo fa ben capire quanto sia in espansione il settore.

E ciò ha portato anche ad una nuova richiesta da parte del giocatore, il quale ora si orienta verso delle precise caratteristiche ricercate nei vari siti di gioco. Vediamo quali.

Cosa cercano i giocatori

Senza dubbio, uno dei principali criteri di scelta di un giocatore per quanto riguarda siti di scommesse è il bonus d’ingresso. Si tratta di bonus che vengono offerti solitamente dopo l’iscrizione, o dopo aver versato del denaro o già al momento dell’iscrizione stessa. Ci sono siti che offrono bonus di questo tipo di alta entità, e quindi maggiormente attrattivi per un giocatore.

Ma non è tutto. I giocatori cercano anche dei siti che mettano a disposizione dei jackpot, ovvero dei montepremi, quanto più alti possibile. Va da sé che la possibilità di vincere cifre più alte attiri maggiormente l’utenza: il fine del gioco, se ovviamente dev’essere il divertimento in primis, non può che essere legato alla possibilità di vincere qualcosina.

Altro fattore che spesso e volentieri attira l’attenzione di un giocatore è senza dubbio la varietà di giochi disponibili sul sito, anche in diverse modalità, come il cash out. Un sito di gioco online che permette di poter giocare con tanti giochi diversi, attirerà sicuramente di più rispetto ad altri: la maggior parte di questi, oggi, offre la possibilità di giocare con giochi di carte vari, con slot machines, roulette e così via. tutto ciò è sicuramente considerato da un utente in fase di iscrizione. Non dimentichiamo, inoltre, che oggi la maggior parte dei siti di gioco online permette di poter giocare ai classici giochi di carte della tradizione italiana, come la scopa.

Grafica e non solo

Tra le altre cose che possono orientare la scelta di un utente, c’è sicuramente la versatilità del sito. Un sito responsive, che permette di giocare al meglio anche da tablet o smartphone, sicuramente è più appetibile di altri. D’altronde, al giorno d’oggi, il vantaggio sta proprio nel fatto che si possano sfruttare in qualsiasi momento i servizi dei siti di gioco online.

Oltre a questo, va comunque sempre tenuto conto del fatto che un sito realizzato nella migliore maniera, che sia accattivante e graficamente non respingente, sarà sicuramente più apprezzato.