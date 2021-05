I migliori convertitori da YouTube a MP4 e Mp3

Sfortunatamente, YouTube non fornisce questa funzione … Tuttavia, ci sono alcuni ottimi convertitori da YouTube a Mp4 e Mp3 che gli utenti possono sfruttare per scaricare i loro video preferiti nel 2020.

Qui di seguito troverete 15 dei migliori YouTube per convertitori MP4 sul mercato che vengono in sia online che offline versioni .

Alcuni dei prodotti menzionati sono link di affiliazione, il che significa che potrei guadagnare un compenso senza costi aggiuntivi per te. Questo elenco è stato creato insieme alla mia ricerca e sto promuovendo i prodotti che ti danno più valore.

I migliori convertitori da YouTube a MP4

Downloader di YouTube arioso

Airy è un YouTube Downloader che oltre al suo normale funzionamento, ti consente di convertire i file in diversi formati video. L’interfaccia del software è minima e facile da usare, basta scegliere l’input e l’output e quindi premere il download.

Airy è davvero uno dei migliori downloader gratuiti di YouTube in quanto offre funzionalità di download di prim’ordine. Dopo aver acquisito il collegamento al video, è possibile selezionare una varietà di formati video da scaricare.

Convertitore di clip

È uno strumento online gratuito per convertire i video di YouTube in MP4, MP3, MOV, AVI o MKV. Funziona anche con video di altri siti Web come Vimeo e persino video di Facebook.

Puoi anche caricare facilmente un video che hai sul tuo computer allo scopo di convertirlo in un formato diverso.

Per convertire un video di YouTube, è sufficiente incollare il collegamento, premere Continua, quindi selezionare il formato desiderato e scaricare. Puoi persino tagliare il video o scaricarlo senza convertirlo.

Wondershare UniConverter

Wondershare produce un’ampia varietà di programmi video di qualità e questo strumento non fa eccezione. È possibile convertire facilmente qualsiasi video di YouTube a migliaia di diversi formati per essere utilizzato su qualsiasi dispositivo che si desidera.

Le conversioni sono veloci, a seconda delle dimensioni dei file e di quanti si sta tentando di convertire contemporaneamente. Sebbene consenta conversioni batch, abbiamo scoperto che questo funziona più velocemente se ne converti uno alla volta.

Ma se preferisci “impostalo e dimenticalo”, anche quello funziona. Basta avviare le conversioni e poi andare a fare qualcos’altro per alcune ore.

C’è una versione per Mac e una versione per Windows. Il più grande svantaggio di questo programma è che non è gratuito, anche se forniscono una prova gratuita in modo che tu possa verificarlo. La versione di prova ha opzioni limitate e il file convertito potrebbe avere una filigrana.

Download gratuito di YouTube

L’ app Download gratuito di YouTube di DVDVideoSoft è il nostro prodotto più consigliato per la sua facilità d’uso e semplicità, nonché per le versatili opzioni di download che fornisce. Innanzitutto, è gratuito, il che è sempre un’ottima cosa. In secondo luogo, puoi scaricare questo strumento su Windows, Mac o Android.

Convertire un video di YouTube in MP4 è semplicissimo con questo strumento. Dopo aver scaricato e aperto l’app, copia il link di YouTube, incollalo e fai clic su Download. Hai più video che desideri scaricare? Continua a incollare i collegamenti per ogni video e, quando sei pronto, premi il pulsante Download e verranno scaricati tutti contemporaneamente. Questo strumento ha una versione premium che offre più funzionalità. Premium costa $ 19 per 1 anno o $ 29 per uso illimitato e, con esso, otterrai download più veloci, altre opzioni di conversione e la possibilità di scaricare una playlist o un canale.

2Conv

2Conv è uno strumento di conversione online gratuito per convertire i video di YouTube. Basta copiare il collegamento del video direttamente nel campo nella parte superiore del sito Web, selezionare l’opzione di formato (MP4, MP3, AVI) e fare clic su Converti.

Hai anche la possibilità di scaricare un’app gratuita per Windows, fornita da Flvto. Questa app, come accennato prima, è estremamente versatile e ti consente di convertire in quasi tutti i formati, non la maggior parte di quelli online.

Ma se tutto ciò che vuoi è fare una semplice conversione da YouTube a MP4, allora questo strumento online è a un solo clic di distanza. La conversione è veloce ma non comprometterà la qualità del video.

Yonverter

È un convertitore video di YouTube online gratuito considerato lo strumento più semplice che abbiamo incontrato. Funziona su desktop o dispositivi mobili e puoi convertire e scaricare video in uno dei tre formati disponibili. Yonverter è anche disponibile in varie lingue e funziona sulla maggior parte dei browser. E se sei ancora perso su come convertire i tuoi video, forniscono agli utenti un tutorial completo su come trovare i video che desideri e su come convertirli utilizzando il loro strumento.

E poiché Yonverter funziona bene su quasi tutti i browser, può essere utilizzato su Windows, Mac, Linux o qualsiasi sistema operativo in esecuzione. Per utilizzare tutto ciò che devi fare è incollare il link di YouTube nel campo nella parte superiore della pagina, selezionare la versione che desideri, quindi fare clic su Converti e scarica.

aTube Catcher

Usare aTube Catcher per scaricare e convertire i video di YouTube è molto semplice, non comporta pubblicità ed è completamente gratuito.

Scarica e installa il programma su qualsiasi PC Windows e in pochi minuti potrai divertirti a convertire i tuoi video di YouTube in qualsiasi formato, inclusi FLV, MPG, AVI, MP3 e MP4 e persino PSP. Dopo aver selezionato il formato desiderato, incolla il link di YouTube nella finestra e il download inizierà. L’interfaccia è vecchia e non offre molto in termini di aspetto, ma è comunque facile da usare.

Qualsiasi convertitore video gratuito

Any Video Converter è molto simile a Clip Converter in quanto puoi convertire i video di Vimeo e Facebook insieme ai video di YouTube o qualsiasi video memorizzato sul tuo computer. La differenza è che questo è un programma che scarichi sul tuo computer, piuttosto che uno strumento online.

Disponibile per Windows o Mac, Any Video Converter può essere scaricato e installato in pochi minuti. Nessuna pubblicità, spyware o malware e puoi utilizzare qualsiasi formato di input o output, inclusi formati per vari tablet e dispositivi mobili.

Puoi anche estrarre file da CD e convertirli in MP4 o qualsiasi altro tipo di file. E puoi fare tutto questo gratuitamente.

Esiste una versione “definitiva” che attualmente costa $ 49,95. Alcune delle funzionalità aggiuntive che ottieni con questo sono la rimozione legale della protezione DRM, il download di video di YouTube in batch, il ripping di video da DVD e molto altro ancora.

Downloader di video da inizio anno

Se avere un convertitore versatile è ciò di cui hai bisogno, YTD Video Downloader è un altro ottimo da considerare. Converti facilmente i video di YouTube, Dailymotion o Facebook in MP4.

Questo programma è disponibile per Windows, Mac, Android o iOS, quindi puoi letteralmente convertire qualsiasi tuo video ovunque tu voglia e in qualsiasi formato tu voglia.

YTD può essere scaricato e utilizzato gratuitamente, ma esiste una versione pro che offre vari prezzi di abbonamento. Se vuoi migliorare il tuo gioco di conversione e sei interessato, dovresti dare un’occhiata alla loro struttura dei prezzi. Detto questo, la versione gratuita ha ancora molto da offrire e, a meno che tu non stia convertendo professionalmente, potresti non aver bisogno della versione pro. E l’unico annuncio che vedrai è per la versione pro.

Converto.io

Se stai cercando solo un semplice convertitore, Converto.io è la tua risposta. È uno strumento di conversione online gratuito in grado di convertire qualsiasi link di YouTube in MP3 o MP4. Poiché è solo online e non richiede l’installazione di alcun programma o software, può essere un ottimo strumento se non hai molto spazio sul tuo computer per nuovi programmi. Copia, incolla e converti il ​​tuo video in MP3 o MP4, a seconda delle tue preferenze. Ha alcune impostazioni extra prima di scaricare il file. Ad esempio, quando si converte in MP4, è possibile scegliere la risoluzione o la dimensione del file e le conversioni MP3 consentono di modificare i tag ID3.

Convert.io funziona su qualsiasi browser, quindi può funzionare anche con qualsiasi sistema operativo. E puoi visualizzare il sito Web in una varietà di lingue, il che lo rende facile da usare indipendentemente da dove vivi.