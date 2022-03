Altro che schiaffi durante la notte degli Oscar. Sui social è diventata lei la protagonista, considerata fino a pochi giorni fa ‘la ragazza della porta accanto’. Danika Mori, 32 anni da Siracusa ha conquistato un premio ai Pornhub Awards, diventando di fatto una delle venti pornostar più seguite al mondo. Una pagina sul celebre sito per adulti che conta 800mila fan, per Federica (questo il suo vero nome) che è riuscita a portarsi a casa la statuetta come ‘Miglior performer squirting’. Già nel aveva vinto nella stessa categoria nel 2019, mentre nel 2018 il suo primo riconoscimento ottenuto era stato come ‘Top anal performer’.

La carriera di Mori è incominciata nel 2016, da quando con il suo compagno Stefano, in arte Steve Mori, hanno iniziato a pubblicare le loro perfomance sessuali. E in due settimane le visualizzazioni sono arrivate a 16 milioni. Ma Danika Mori, alta 1.55 per 40 chili, non è solo filmati hard. Ha avuto la capacità infatti di conquistarsi le piattaforme da Instagram a Twitter, ma anche Youtube dove pubblicizza sex toys.