Una gigantesca scritta fatta con il gesso, che occupa tutta piazza San Carlo. “Ti amo ancora” si legge, da chi la guarda da destra, in direzione piazza Castello.

E’ comparsa questa mattina alle prime luci dell’alba e probabilmente chi l’ha realizzata ha lavorato tutta notte per farla.

Ma non si tratterebbe di un gesto romantico di un amante deluso. Dietro l’azione si vocifera la presenza degli Eugenio in via di Gioia. E sarebbero anche già stati concordati i lavori di pulizia con Amiat.