Cosa sono i sugar daddy? Nuova moda tra gli studenti?

L’espressione Sugar Daddy non è una novità, ma anzi è molto utilizzata. Anche se forse poco troppo spesso si conosce il suo vero significato e cosa implichi praticare il Sugar Dating.

Allora partiamo da chiarire queste ambiguità: uno Sugar Daddy è un uomo facoltoso che proprio per in virtù di questo suo tenore di vita può permettersi di offrire esperienze di lusso, viaggi, cene e attrattive a ragazze più giovani in cambio della loro compagnia, ovvero una cosiddetta Sugar Baby.

L’espressione Sugar Daddy deriva da quello che per primo assunse questo nome, Adolph B. Spreckels, proprietario di uno zuccherificio a Los Angeles a inizio del Novecento che si innamorò e sposò una modella, Alma, di 24 anni più giovane e che in termini affettuosi chiamava il marito “Sugar Daddy”.

Il fenomeno degli Sugar Daddy è molto diffuso soprattutto oltreoceano ma negli ultimi anni sta prendendo piede anche in Italia dove sono sempre di più le donne, per lo più giovani studentesse universitarie, che vogliono essere delle Sugar Baby e sono alla ricerca di un possibile Sugar Daddy.

In questo senso le moderne tecnologie aiutano e facilitano la ricerca. E’ il caso di un esempio di social network per sugar baby a cui ci si può facilmente iscrivere allo scopo di conoscere vari Sugar Daddy e conoscere quello che potrebbe diventare il proprio.

Come detto, il procedimento per accedere a questi siti è molto facile: è sufficiente creare un proprio profilo e poi iniziare a conoscere i potenziali Sugar Daddy iniziando conversazioni.

Di certo per riuscire ad attirare l’attenzione bisogna curare con attenzione il proprio profilo dedicando il giusto tempo alla scelta delle foto e alla propria descrizione, valorizzando le proprie passioni e attitudini. Se poi si dovesse trovare lo Sugar Daddy con cui uscire bisognerà prepararsi all’incontro: immaginandosi le conversazioni, studiando le buone maniere e soprattutto accettando che non sempre le cose vanno come ci si immagina. Infatti, può capitare che tra Sugar Daddy e Sugar Baby non scatti la scintilla: in quel caso non ci si deve abbattere ma si deve cercare nuove conoscenze fino a quella che risulti vincente.

Ogni Sugar Dating inoltre è a modo suo. Il tipo di rapporto che si istaura tra Sugar e Daddy può essere sempre diverso e personale, ma soprattutto va tenuto presente che non si basa su incontri occasionali, o di natura sessuale. Lo Sugar Daddy vuole incontrare una ragazza con cui trascorrere del tempo e condividere le opportunità e occasioni che ha grazie al suo tenore di vita elevato.

Insomma, quello dello Sugar Dating può diventare un’importante occasione per entrambe le parti per intrattenersi e condividere momenti di vita con un’altra persona in un reciproco scambio da cui può nascere un rapporto bello e duraturo.