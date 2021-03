Corsi di inglese per bambini – cosa cercare quando si sceglie una scuola di lingua per il proprio figlio

Scegliere una scuola di lingua per un bambino non è un compito facile. Ogni genitore vuole che il proprio figlio riceva la migliore educazione possibile. Fortunatamente, al giorno d’oggi ci sono molte scuole che offrono soluzioni davvero interessanti, un alto livello di istruzione e una forma di apprendimento piacevole per il bambino. Vuoi iscrivere tuo figlio alla scuola inglese, ma non sai cosa cercare? Ti aiutiamo noi!

Lezioni di inglese per bambini – come dovrebbe essere insegnato

Quando si sceglie una scuola d’inglese, è bene controllare chi vi insegna. Un posto dove lavorano dei madrelingua sarà un’ottima scelta. Perché? Principalmente per il loro livello di conoscenza dell’inglese. Come madrelingua, hanno il vantaggio che l’inglese è la loro prima lingua. Perciò, insegneranno a vostro figlio a usare l’inglese in modo libero e naturale. Fin dall’inizio, lo studente avrà familiarità con l’accento corretto. Il nativo non parla italiano? Nessun problema! Al contrario – un vantaggio! Ricorda che i bambini sono molto più incuriositi dalle cose nuove, invece di esserne spaventati come gli adulti. La mancanza di familiarità con la lingua e la prospettiva di fare una brutta figura possono essere terrificanti. I bambini non ci fanno molto caso. Dopo tutto, stavano imparando l’italiano non molto tempo fa! E imparare con un madrelingua assomiglierà a un processo del genere.

Un’altra cosa da considerare è che l’inglese per bambini non deve essere insegnato come agli adulti. Invece di liste di parole e libri di testo di grammatica: i giochi, per esempio, sono molto meglio. Novakid è una scuola famosa per le sue moderne tecniche di apprendimento attraverso il gioco. Grazie a ciò, il bambino non si annoia e non si stressa. L’apprendimento diventa un piacere, non un lavoro di routine. Inoltre – Novakid offre insegnanti madrelingua con molti anni di esperienza nel lavoro con i bambini. I giovani studenti imparano con un programma adattato alle loro capacità, al loro livello, ma anche ai loro interessi. È qui che i bambini vengono prima di tutto – ed è sicuramente qualcosa a cui prestare attenzione.

Apprendimento per un bambino, convenienza per un genitore

Quando si sceglie una scuola dove vostro figlio imparerà la lingua, vale la pena ricordare anche la convenienza. Attualmente, è difficile parlare di qualsiasi forma di classi che non sia online. Si sa quanto sono lunghe le lezioni. I bambini possono concentrarsi meno degli adulti. Il tempo ottimale per le lezioni è di circa 20-30 minuti.

Vale anche la pena ricordare che la flessibilità nello studio è molto importante. Vuoi una scuola che ti permetta di cambiare il programma delle lezioni? Vuoi acquistare un pacchetto apprendimento personalizzato? Vuoi cambiare l’insegnante o scegliere qualsiasi data e ora? Se è così – sei sicuramente venuto nella scuola giusta!

L’inglese per bambini è essere insegnato secondo i migliori standard europei. Grazie a ciò, puoi essere sicuro che i risultati saranno soddisfacenti e che i tuoi soldi siano investiti correttamente! Ricorda che non vale la pena risparmiare sull’istruzione dei bambini – grazie a questo, sostieni il loro futuro e il loro sviluppo.