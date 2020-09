Coronavirus: Humanitas-Gradenigo insegna come respirare con i tutorial (VIDEO)

Per aiutare le persone colpite dal Covid-19 con gravi problemi respiratori, l’Ospedale Humanitas Gradenigo di Torino ha pubblicato su YouTube due video-tutorial.

“La fisioterapia respiratoria – spiegano i medici del Gradenigo che, assieme a Humanitas Cellini, conta 125 posti letto per i pazienti Covid-19 – è essenziale per evitare quella ‘fame d’aria’ che può generare il circolo vizioso che conduce all’isolamento sociale”. Gli esercizi, spiegati in maniera molto semplice da testo, voce e immagini, sono dedicati ai pazienti ricoverati e a quelli dimessi che possono continuare a eseguirli anche a casa.

“Gli esercizi respiratori e motori sono essenziali per il recupero a qualsiasi livello di disabilità, a qualsiasi età”, spiega il dottor Carlo Mariconda, responsabile del reparto di Recupero e rieducazione funzionale di Humanitas Gradenigo. I due video, realizzati dalla sua équipe, sono diversi: il primo, di 6 minuti, illustra gli esercizi da svolgere in piedi o seduti in caso di polmonite lieve, il secondo, di 3 minuti e mezzo quelli da eseguire a letto se la polmonite è stata moderata.

Qui il secondo video