Come sopravvivere alle riparazioni domestiche

Quello dei lavori in casa è un aspetto che conosciamo tutti molto bene. A chiunque infatti sarà capitato di dover chiamare un tecnico per aggiustare qualcosa che si era rotto, o perchè non funzionava bene, o semplicemente in quanto c’erano delle modifiche da fare.

E chi ha provato sa bene quanto possa essere complicato trovare il professionista giusto e quanto possa incidere sul proprio portafoglio l’esecuzione dei lavori.

Ecco dunque alcuni consigli per rendere meno faticosi i lavori in casa.

Affidarsi al professionista giusto

Può sembrare banale ma è così. Molto spesso quando si ha bisogno di un intervento in casa ci si affida al passaparola o al primo nome che si trova, non sapendo bene come fare a scegliere. E molto spesso ci si trova a conoscere il prezzo dei lavori eseguiti solo a giochi fatti, tanto che non resta che pagare il conto, anche se salato.

Per fortuna internet ci viene in aiuto e al giorno d’oggi tutto è più facile. Così ci sono anche portali in cui è possibile trovare il professionista adatto alle proprie esigenze. Provate Belfix, ad esempio: un sito in cui sono elencati numerosi lavoratori che si occupano di riparazioni e manutenzione. Non si tratta di dipendenti della società, ma di liberi professionisti che vendono le proprie prestazioni. L’offerta è molto ampia: dai lavori elettrici, a quelli idraulici, fino al giardinaggio e all’assistenza informatica. Ma soprattutto non ci possono essere più dubbi: dal portale sarà possibile scegliere i tecnici della propria città e consultare orari e giorni in cui sono disponibili e soprattutto il loro tariffario o richiedere un preventivo per il servizio che si desidera.

Insomma, un utile modo per non avere più sorprese spiacevoli al momento del conto.

Sfrutta i bonus per i lavori di ristrutturazione

Gli interventi in casa, però, non sono solo quelli di emergenza, quando magari si rompe qualcosa. Possono anche essere programmati e volti a migliorare la condizione della propria casa. Per esempio tra gli interventi più richiesti ci sono quelli di efficientamento energetico. Infatti, proprio con questi interventi si potrà beneficiare di bonus e rimborsi che renderanno più economico le spese.

Già, perchè la legge di bilancio 2021 ha stabilito che ci sarà tempo fino al giungo 2022 per poter usufruire dell’ecobonus e del superbonus 110% ed ha ampliato la platea dei beneficiari.