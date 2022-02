Come scegliere un casinò online?

Il gioco d’azzardo è una delle pratiche diffuse da sempre nell’umanità e che è sempre piaciuta nonostante limiti, divieti e regolamentazioni.

Addirittura già nel 2000 a.C. si hanno tracce dei primi giochi, con alcune tessere che venivano usate per scommettere, mentre già gli antichi Egizi conoscevano i dadi.

Certo la storia del gioco d’azzardo come la intendiamo noi è più recente, ma ha comunque una lunga tradizione alle spalle. Già tra fine Settecento e inizio Ottocento infatti si inizia a utilizzare la parola “casinò” per indicare le case da gioco, luoghi in cui gli appassionati, rigorosamente uomini, potevano trascorrere del tempo intrattenendosi con diversi giochi. Si trattava per lo più di una frequentazione riservata alle classi più agiate, mentre i ceti più bassi si ritrovavano in bische clandestine o spesso negli angoli delle strade.

Dovremo arriverà però a inizio Novecento per i casinò moderni. Proprio in quegli anni infatti nasce Las Vegas come la conosciamo noi: fino ad allora piccola cittadina nel mezzo del deserto del Nevada in cui vennero costruiti locali per lo “svago” degli operai che stavano costruendo delle infrastrutture.

Il nuovo Millennio e il mondo dei casinò online

Anche in epoca moderna dunque i casinò hanno rivestito un indiscusso fascino e attirato molti giocatori. Ma l’avvento di internet ha cambiato anche le abitudini in questo campo. Infatti, dal 2000 in poi il mondo del gioco d’azzardo si è spostato da luoghi fisici a quelli virtuali. Ovvero, stanno avendo sempre più successo i casinò online. Simili a quelli fisici in quanto su questi siti web si possono trovare tutti i giochi che piacciono e appassionano da sempre: dalla roulette, alle slot machines, dalle carte al black jack. Ma con la differenza che si gioca da casa, comodamente e quando si vuole.

A favorire la diffusione dei casinò online hanno contribuito diversi fattori: la sempre crescente abitudine ad utilizzare internet anche attraverso dispositivi come tablet e smartphone, una pandemia che ha costretto a lunghi periodi in casa e le giovani generazioni native digitali che risultano anche la maggior fascia di utenza dei casinò online.

Casinò online: come scegliere quello giusto?

Di sicuro una delle domande che ci si pone prima di giocare online è come scegliere il sito giusto. A questo proposito ci sono due risposte principali: sicurezza ed esperienza di gioco.

Una preoccupazione che hanno molti di coloro che si approcciano al gioco online per la prima volta è di essere vittime di raggiri e truffe e magari finire per perdere cospicue somme di denaro frutto dei propri risparmi. Per questo è bene affidarsi sempre a siti che hanno il riconoscimento del Monopolio di Stato e che significa che sono certificati e attendibili, come ad esempio pepegol casino che offre ai suoi clienti anche un servizio di assistenza dedicata in chat e per mail.

Secondo aspetto da valutare prima di attivare il proprio account è l’esperienza e le soluzioni di gioco che offre. In questo caso non c’è una soluzione valida per tutti, ma diverse opzioni a seconda di cosa vuole ottenere dal casinò.

Ad esempio si può considerare la varietà dei giochi se ci piace spaziare da uno all’altro. Se invece si è attenti anche alle possibilità di vincere e alla spesa che si vuole effettuare allo bisognerà informarsi sui bonus offerti e scegliere quello che si ritiene più vantaggioso.

Altri dati da tenete presente sono le puntate minimi che si possono fare, le modalità di pagamento e quelle di prelievo delle cifre vinte che possono variare e per cui ciascuno può avere preferenze differenti.

Infine, bisogna affidarsi all’esperienza di gioco che offrono: se piace e ci si diverte quello è il casinò che fa per sé!