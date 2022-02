Fiom Piemonte, Valter Vergnano nuovo segretario

E’ Valter Vergnano il nuovo segretario generale della Fiom Piemonte che prende il posto di Giorgio Airaudo, che dal 31 gennaio è diventato segretario generale della Cgil piemontese.

Vergnano, 60 anni ed ex operaio Comau, da due anni nella segreteria regionale della Fiom Piemonte, è stato eletto dall’assemblea generale riunita in via Pedrotti con 61 voti su 66, alla presenza della segretaria generale Francesca Re David.

“Dobbiamo avviare un grande piano di formazione dei delegati e lanciare una grande campagna di contrattualizzazione sia nelle aziende dove i contratti si devono rinnovare sia in quelle dove il contratto oggi non c’è”.

“Tra le priorità ci sono la questione salariale legata all’impennata dei costi dell’energia e delle materie prime e la difesa della produzione in Piemonte a partire dall’automotive.

Il nostro timore è che ci sia un lento trasferimento delle residue produzioni piemontesi di Stellantis negli stabilimenti francesi, con ripercussioni sulle fabbriche del gruppo e dell’indotto. Chiediamo nuovi modelli e sostegni pubblici per la transizione all’elettrico per aiutare anche le aziende dell’indotto che sono più deboli”, spiega il nuovo segretario generale della Fiom Piemonte.

Vergnano è in Fiom da oltre 15 anni, dove ha iniziato prima come funzionario a Collegno e poi come delegato. Il ruolo di segretario organizzativo, che attualmente ricopriva, passa a Luca Pettiggiani, funzionario della Fiom.