Auto e bus turistici domani in piazza Castello: “Aiuti subito, o tante aziende chiuderanno”

Domani, giovedì 17 febbraio, alle 10 in piazza Castello gli operatori Ncc (noleggio con conducente) manifesteranno con le loro auto e i loro bus turistici contro l’indifferenza delle istituzioni locali e nazionali verso la loro drammatica situazione. La manifestazione è organizzata da Federnoleggio-Confesercenti e da Sistema Trasporti, due delle maggiori sigle di categoria, nell’àmbito di un’iniziativa nazionale che si svolgerà nelle principali città italiane.

Il settore è in ginocchio, con perdite di fatturato dell’80% nel 2020 e del 50% nel 2021; dopo una parziale ripresa nell’estate, da novembre in poi sono ricominciate le disdette e auto e bus sono di nuovo fermi sui piazzali. “In questa situazione – dicono le associazioni -, la Regione non solo non ha fatto nulla e ha chiesto, anzi, il pagamento del bollo ai bus, ma non ha neppure mai risposto alle nostre richieste di incontro. È venuto il momento di dire basta: è in gioco il futuro di circa 1300 aziende in Piemonte con circa 5000 addetti, fra titolari e dipendenti”.

Nel corso della manifestazione i presidenti delle due associazioni illustreranno nel dettaglio le motivazioni della protesta e le richieste della categoria, fornendo i dati sulla crisi del comparto.