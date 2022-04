Come la tecnologia ha cambiato le relazioni interpersonali 

Con l’avvento del nuovo millennio, la società è diventata certamente più evoluta e moderna grazie, in primis, alla tecnologia. Inutile negare come essa abbia contribuito, in modo determinante, a migliorare la quotidianità delle persone, rendendola decisamente più semplice in ogni aspetto.

Basti pensare, ad esempio, all’espletamento delle attività burocratiche, che negli ultimi dieci anni, nella maggior parte dei casi, possono essere svolte direttamente online, senza inutili perdite di tempo negli uffici pubblici. La tecnologia, in particolar modo con la diffusione di internet su larga scala, ha reso più semplice comunicare e mutato le relazioni interpersonali.

Differenze tra le relazioni interpersonali prima e dopo internet

Molte persone, però, si pongono una domanda: la tecnologia ha migliorato o peggiorato le relazioni interpersonali? Un quesito che può essere oggetto anche di una tesi di laurea in grado di svilupparsi per un numero di pagine infinito, diventando una sorta di romanzo di manzoniana memoria. E le risposte, per quanto ovvie, possono essere infinite e di parere opposto.

I millennial e le loro generazioni precedenti, ad esempio, sono cresciute con una comunicazione totalmente differente, che portava ad instaurare relazioni interpersonali dirette: l’unico strumento per dialogare a distanza, in buona sostanza, era il telefono. La necessità, quindi, di dover interagire in presenza era decisamente marcata, sia per quanto concerne la sfera della vita privata che quella professionale.

L’esempio più lampante, a tal proposito, lo si evince dalla modalità con le quali i ragazzi accordavano le loro uscite pomeridiane o serali: l’assenza dei telefoni cellulari imponeva che l’accordo avvenisse tramite telefono fisso o tramite dialoghi effettuati personalmente nei giorni precedenti. Attendere un amico “ritardatario” era un grande classico, senza alcun tipo di assillo o, magari come avviene ai giorni d’oggi, tempestando il sopracitato soggetto di telefonate per sapere dove si trova e quanto tempo impiegherà per recarsi nel luogo di incontro.

Oggi, invece, la tecnologia consente di relazionarsi in real time con parenti ed amici. E nel caso succitato, il ritardatario sarà, inevitabilmente, inondato di messaggi e telefonate. La tecnologia, in altri casi, ha consentito di migliorare le relazioni interpersonali, riuscendo a diventare un autentico volano per mantenere vivi i rapporti anche a distanza, come ben sanno tutti quei soggetti che la vita li ha portati a migliaia di chilometri dai propri affetti più cari.

La tecnologia ha offerto la possibilità di ampliare le amicizie nella vita reale

Grazie alla grande rete telematica, alla possibilità di poter effettuare una videochiamata piuttosto che interagire istantaneamente tramite una chat, le distanze si sono accorciate. E seppur non in presenza, la possibilità di vivere una quotidianità anche con gli affetti più distanti è concretamente realizzabile. La tecnologia, in questo caso specifico, ha svolto un ruolo senza alcun dubbio positivo.

Il web, tuttavia, è risultato uno straordinario volano per aumentare il numero delle proprie amicizie, con la possibilità di poter conoscere persone di qualsiasi angolo del mondo. Il successo dei forum, prima, e delle pagine social, poi, ne sono la testimonianza più fulgida. Spazi dove poter condividere la passione per un personaggio famoso, uno sport, piuttosto che una serie televisiva e altro ancora.

La condivisione dei propri hobby è uno straordinario volano per ampliare le proprie conoscenze ed il numero delle amicizie, che dal mondo virtuale, poi, possono essere trasferite nella vita reale: sono tantissime le persone che, grazie al web, hanno stretto solidi legami d’amicizia e oggi si frequentano, quando è possibile, anche nella vita di tutti i giorni.