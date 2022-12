Come diventare un esperto di Digital Marketing: gli step da seguire

Con l’evoluzione dei tradizionali canali di vendita verso l’e-commerce, anche il marketing ha dovuto adattare ed aggiornare i propri modelli. Il Digital Marketing è il nome del nuovo paradigma di analisi del mercato che coniuga i fondamenti del marketing tradizionale con caratteristiche specifiche dei canali via Internet.

Cosa fa il Digital Marketing Specialist

Per molte aziende ormai il canale online è diventato il principale veicolo di vendita al pubblico, senza contare le migliaia di aziende che vendono esclusivamente online. La necessità di gestire l’interattività del processo di comunicazione, l’estrema personalizzazione del prodotto e la selettività del messaggio verso cluster sempre più circoscritti, ha creato l’esigenza di individuare una figura professionale, quella del Digital Marketing Specialist, che riuscisse a governare efficacemente questa complessità.

Il ruolo del Digital Marketing Specialist copre diversi aspetti del posizionamento del brand online ed è richiesta una competenza trasversale in varie discipline: dalla progettazione, realizzazione e gestione delle campagne di ottimizzazione delle ricerche online (SEO) alla analisi e studio di campagne pubblicitarie online, con modelli classici oppure Pay-Per-Click (PPC).

Inoltre, il Digital Marketing Specialist coordina tutte le attività relative alle campagne digitali e di content marketing, definendo i segmenti di mercato ed i cluster target di riferimento al fine di generare traffico e vendite sul proprio sito web o generare interesse sui propri canali di social network.

Quale percorso formativo scegliere

Una carriera come Digital Marketing Specialist presenta numerosi vantaggi: innanzitutto permette di assecondare la propria parte creativa, dato che le aziende hanno necessità di differenziarsi nel vasto mondo online; inoltre, permette di mettere a frutto i propri studi, essendo comunque consigliata una laurea breve e una successiva specializzazione magistrale per garantire una conoscenza di modelli e teorie economiche e di marketing.

Se si riuscisse ad abbinare anche un tirocinio curriculare previsto dall’università si potrebbe fare anche un’esperienza in un contesto reale. Le aziende, dovendo velocemente compensare eventuali carenze nel presidio del mercato digitale, cercano Digital Marketing Specialist da inserire nei propri organici.

Per tale ragione, se non si ha una particolare esperienza pregressa, è necessario incrementare le proprie competenze per avere un vantaggio competitivo rispetto ad altri candidati. Il modo migliore per certificare tali capacità è presentare un ulteriore titolo di studio, ad esempio un master come l’ MBA in Innovation Management e Digital Business , una soluzione che permette di acquisire conoscenze e competenze del mondo digitale applicate ai contesti di innovazione, sostenibilità e gestione aziendale.