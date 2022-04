Come decorare case in legno: idee innovative ed utili

Ti sei mai chiesto come decorare case in legno?

Decorare case in legno dà personalità e carattere alla propria abitazione, ciò permette di dare un aspetto unico e distinguere la struttura in mezzo a tante! Ma come rendere unica la propria abitazione in legno?

Abbiamo deciso di realizzare questo articolo per decorare case in legno, di modo da dare uno spunto a chi sta cercando idee innovative ed utili!

Come decorare case in legno?

Puoi decorare la tua casa in legno sia partendo dall’esterno che dall’interno, sia inserendo nuovi elementi d’arredo che cambiando stile a quelli che sono già presenti, piuttosto che colorando le pareti o inserendo oggetti personali.

Proviamo a concretizzare queste idee più nel dettaglio.

Elementi d’arredo innovativi

Un primo passo per decorare gli interni della tua casa in legno è quello di inserire elementi d’arredo innovativi e di utilità.

Un esempio potrebbero essere i mobili a scomparsa e trasformabili, che possono assumere varie forme in base alla destinazione d’uso: uno di questi mobili è un letto che, una volta richiuso, può assumere la forma di un tavolino o di un divano.

Questi elementi d’arredo sono molto utili per chi vive in una casetta di piccole dimensioni e vuole ricavare uno spazio per ospitare amici e parenti, piuttosto che per creare stanze multifunzione.

Dare un tocco di colore

Un altro valido modo per decorare una casa in legno è quella di rinfrescare le pareti, sia dell’interno che dell’esterno: se hai una struttura di piccole dimensioni, potresti pensare di verniciare le pareti interne di bianco, colore che permetterà di illuminare maggiormente e far sembrare più grandi gli spazi interni.

Questo consiglio vale anche per gli esterni della struttura: applicare una vernice non solo darà un aspetto nuovo alla casetta, ma la proteggerà maggiormente dagli agenti atmosferici (sole, pioggia, neve, vento etc).

Prima di acquistare la vernice, ti consigliamo di andare a vedere in un negozio di colori, chiedere delucidazioni e, infine, scegliere un prodotto specifico per il legno.

Oggetti personali da inserire in casa

Per sentire “tua” la casa in legno, potrai inserire al suo interno degli oggetti speciali e personali, quali:

Coperte da appoggiare sul divano o su delle poltroncine,

da appoggiare sul divano o su delle poltroncine, Quadri da appendere sulle pareti con fotografie in bianco e nero,

da appendere sulle pareti con fotografie in bianco e nero, Lampade da tavolo con ricarica wireless, che, oltre ad offrire un certo livello di intimità, ti permettono di illuminare tavoli di lavoro o da pranzo,

con ricarica wireless, che, oltre ad offrire un certo livello di intimità, ti permettono di illuminare tavoli di lavoro o da pranzo, TV da appendere al muro per goderti film, serie TV e per non perdere neanche una puntata della tua trasmissione preferita,

per goderti film, serie TV e per non perdere neanche una puntata della tua trasmissione preferita, Sedie in vimini per l’esterno, dove trascorrere le giornate d’estate,

per l’esterno, dove trascorrere le giornate d’estate, Tavolo alto con sgabelli dove fare colazione,

dove fare colazione, Poltrone e chaise longue, dove potrai rilassarti e leggere un libro.

Inoltre, un buon modo per decorare case in legno e renderle attuali, potresti pensare di inserire un tavolo alto dove svolgere remote working, oppure far studiare i più piccoli di casa.

Se non sai che stile scegliere per decorare casa in legno, ti consigliamo di dare un’occhiata alle numerose idee presenti su Pinterest: ti aiuteranno a concretizzare i tuoi pensieri!

Ora non ti rimane che mettere in pratica questi consigli per dare un tocco di stile alla tua abitazione!