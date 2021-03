Come arricchirsi in pochi minuti al giorno con i Bitcoin

Da quando sono nate e sono state introdotto sul mercato le criptovalute hanno destato la curiosità e l’interesse di molti. Da parte degli esperti di mercato per le nuove possibilità che la generazione e scambio di moneta tramite tecnologia peer-to-peer introduceva. Ma anche da parte dei piccoli risparmiatori che hanno intravisto nel Bitcoin e nelle altre monete virtuali un modo per provare a investire i propri risparmi e guadagnare qualcosa.

Infondo, anche senza essere degli esperti di finanza basta osservare la crescita costante di valore da parte dei Bitcoin per capire che può essere un’ottima fonte di investimento.

Si sa quanto le moderne tecnologie hanno giocato un ruolo fondamentale per queste criptovalute. Senza internet e i computer non si sarebbero potute creare e diffondere. Le stesse strumentazioni sono quelle utilizzate da chi ha deciso di investire in Bitcoin: un pc, una connessione a internet e poi un’iscrizione a un sito di trading online. Si tratta di veri e propri portali che fungono come la Borsa fisica, raccogliendo azioni, valute e tutto ciò su cui si può investire.

Insomma, sembra tutto molto facile. Ed è così. Tuttavia possiamo immaginare come chi non ha mai provato prima a giocare in Borsa possa avere qualche timore su come fare. Per questo i più sofisticati sistemi offrono un aiuto ai principianti della finanza. Per esempio Bitqt: iscrivendosi a questo sito infatti si potrà usufruire dell’aiuto di un sofisticato algoritmo che possa verificare e organizzare i migliori investimenti.

Si tratta di un software completamente gratuito, al quale si accede dopo essersi iscritti e creato un account. Poi il livello di utilizzo e personalizzazione dipenderà da quali risultati si vuole ottenere. Il vantaggio infatti è che questo algoritmo analizza l’andamento del trading in maniera accurata e redditizia. Esso si basa su un’analisi dei dati storici di prezzi e andamento dei titoli a cui associa una velocissima capacità di previsioni future.

Il sistema potrà dunque essere utilizzato in maniera manuale o automatica. Nel primo caso ovviamente sarete voi a gestire l’intero processo e decidere se e come investire in base alle indicazioni che l’algoritmo vi darà. Nella versione automatica invece viene richiesto un impegno di pochi minuti al giorno, per monitorare il software e regolare i parametri di trading: ovvero lo potrete personalizzare in base alle vostre preferenze, ai vostri obiettivi e alla vostra propensione al rischio. Poi da solo il software automatizzato farà tutto il lavoro e sceglierà quali investimenti compiere.

Il vantaggio di questa seconda funzionalità è che essendo completamente automatizzato qualsiasi trader, nonostante l’esperienza precedente, potrà realizzare enormi profitti dal trading sui mercati delle criptovalute. E tutto questo senza fare fatica.

D’altronde chi ha già provato testimonia non solo della velocità e semplicità di utilizzo del sistema ma anche della sua efficacia essendo riusciti a far crescere i propri investimenti senza perdere denaro.

Insomma, provare per credere: d’altronde bastano pochi minuti!