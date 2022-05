Assoluzione per tutti gli imputati nel processo per il caso relativo alle nomine all’Urban Center. Secondo la procura infatti si sarebbero verificate irregolarità nella nomina dell’allora direttrice Valentina Campana, ora capo di gabinetto del sindaco Lo Russo. Ma per il giudice “il fatto non sussite” e sia Campana che gli altri imputati direttrice dell’Urban Center, la presidente Elena della Piana e Marco Demarie, funzionario della compagnia di San Paolo e l’ex vicesindaco Guido Montanari sono stati assolti.