Book of Ra, il gioco più amato da tutti in Italia e non solo

Una delle slot più amate dal pubblico è la slot Book of Ra tanto che non può mancare una sala da giochi, un angolo di bar deputato alle slot o un sito dedicato al tema dei giochi online di fortuna che veda assente questo “titolo”, peraltro oramai giunto a più di quindici anni di vita.

Il successo di Book of Ra non si è limitato all’Italia; anzi nel Belpaese il titolo è giunto dall’estero dove già si era affermato in modo stupefacente tramite la diffusione nelle sale da gioco con le macchinette dove era possibile esplorare le icone a metà tra Indiana Jones e l’archeologia egizia.

Molti utenti si divertivano e curiosavano tra i rulli per cercare di indovinare le combinazioni di icone graficamente molto dettagliate eppure così avventurose con un gusto vintage classico ed un richiamo al Cinema.

Si, perché è stato il Cinema un volano di questo interesse nell’ antico Egitto ; questo tema ha anche aumentato l’interesse su altre civiltà che con l’Egitto furono collegate, unitamente al mondo esoterico fatto di antichi geroglifici e gemme preziose; il soggetto di questa slot rimane il libro sacro del Dio Solare Ra: The Book of Ra.

Dal Cinema si è passati alle slot machine tematiche e quindi la Novomatic ha ideato questo gioco così indovinato eppure così particolare, con versioni online sempre più dettagliate.

Le versioni sono più d’una perché la slot ha avuto successo e, quindi, gli sviluppatori stanno implementando una evoluzione quasi spontanea di versioni differenti: la Deluxe, la Classica, la magica come Book of Ra Magic ed altre ancora.

La trama di gioco si basa sui rulli ed i simboli che debbono andare a combinarsi in modo da far uscire delle vincite: il gioco è una vera e propria avventura in cui il giocatore si immedesima in modo semplice e intuitivo.

Il simbolo scatter è il libro di Ra, facile da capire, ma ci sono anche altri simboli jolly che si possono combinare facilmente con qualsiasi altro simbolo per formare combinazioni vincenti a qualsiasi titolo.

Tutti ci possono giocare perché l’esperto trova la scommessa da vincere ma il neofita trova il divertimento e la curiosità di verificare quando esca il libro di Ra o lo scarabeo jolly che è un altro simbolo particolare con un significato vincente.

Book of Ra ha insegnato ai ragazzi ad amare la storia dell’Egitto perché molti, dopo aver visto una versione demo su internet o aver sperimentato la slot in sala giochi, si sono incuriositi sulla storia egiziana e sulla sua cultura così misteriosa, divertendosi ed andando a cercarsi delle fonti.



Meriti del gioco quando vissuto in modo sano e con gioia.