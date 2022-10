Escort a Torino, gli esperti di Escort4you spiegano i dati

Escort4you è un sito specializzato nel campo delle escort, che si occupa anche di analizzare i dati di settore. In seguito alle ricerche svolte dall’Istat, gli esperti di Escort4you hanno delineato un quadro comprensivo di tutte le informazioni rilevanti in merito al fenomeno delle escort in Italia. Il giro di affari del settore è intorno ai 4 miliardi e mezzo di euro ogni anno, con il numero di clienti che si aggira sui 3 milioni su tutto il territorio. Per quanto riguarda il numero di escort, si stima che le lavoratrici stabili siano circa 120.000, a cui si aggregano 20.000 sex workers occasionali. Vediamo ora il dettaglio sulle escort a Torino, con i relativi prezzi e dove si concentrano.

Escort a Torino, quante e dove sono

Secondo Escort4you, le escort a Torino sono circa 2800, con un trend in crescita ogni anno. Per lo più si concentrano nelle zone centrali, soprattutto nei dintorni del Quadrilatero e delle stazioni di Porta Nuova e Porta Susa. I dati parlano anche di una crescita nel numero di richieste e nel numero di annunci online sui siti come Escort4you. Grazie al web, non c’è più infatti la necessità di recarsi nelle strade periferiche della città: basta un clic per accedere agli annunci e scegliere le più sensuali escort a Torino e nel resto d’Italia. Torino è la quarta città in Italia per numero di escort, dopo Roma, Milano e Napoli.

I prezzi delle escort a Torino

Come per tanti altri settori, anche in quello delle escort i prezzi possono subire delle variazioni anche significative non solo in base alla regione e alla città, ma anche in base al quartiere. Secondo Escort4you, le escort a Torino hanno un prezzo medio di circa 79 euro a prestazione, il costo più basso in Piemonte, ma ci sono alcune Top escort, ovvero escort di lusso o che offrono servizi esclusivi, che possono arrivare a costare anche diverse centinaia di euro l’ora. Nel resto della regione il podio del prezzo più alto lo detengono le escort di Alessandria, con 90 euro in media a prestazione. Le escort più economiche in Piemonte dopo quelle di Torino sono invece le escort di Asti, con 80 euro in media.