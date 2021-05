Bitcoin cade dopo che Elon Musk ha suggerito che Tesla potrebbe aver scaricato le partecipazioni della criptovaluta.

Il CEO di Tesla Elon Musk ha implicato in uno scambio di Twitter domenica pomeriggio che il produttore di veicoli elettrici ha venduto o potrebbe vendere il resto delle sue partecipazioni in bitcoin, facendo scendere il prezzo della criptovaluta.

Musk è stato un grande sostenitore delle criptovalute, aiutando a raddoppiare i prezzi delle monete digitali, incluso Bitcoin, più volte nell’ultimo anno.

Bitcoin Cambia Trend Dopo Elon Musk Tweet?

Una potenziale vendita arriva pochi giorni dopo che Musk ha detto che la società prevede di detenere piuttosto che vendere il bitcoin che già possiede.

Il CEO di Tesla Elon Musk ha implicato in uno scambio di Twitter domenica pomeriggio che il produttore di veicoli elettrici ha venduto o potrebbe vendere il resto delle sue partecipazioni in bitcoin, facendo scendere il prezzo della criptovaluta.

Il prezzo di Bitcoin è crollato a seguito di quei commenti, scambiando a $ 42.241,44 alle 12:07 ET di lunedì, secondo i dati di Coin Metrics.

Un utente di Twitter che si chiama @CryptoWhale ha detto: “I Bitcoiners si daranno uno schiaffo il prossimo trimestre quando scopriranno che Tesla ha scaricato il resto delle loro partecipazioni. Con la quantità di odio che sta ricevendo @elonmusk, non lo biasimerei … “

Musk ha risposto: “Infatti”.

Una potenziale vendita arriva pochi giorni dopo che Musk ha detto che la società prevede di detenere piuttosto che vendere il Bitcoin che già possiede e intende utilizzarlo per le transazioni non appena l’estrazione mineraria passerà a un’energia più sostenibile. Tesla non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

Bitcoin o Dogecoin?

Musk è stato un grande sostenitore delle criptovalute, aiutando a raddoppiare i prezzi delle monete digitali, incluso bitcoin, più volte nell’ultimo anno. In un deposito SEC a febbraio, Tesla ha rivelato di aver acquistato $ 1,5 miliardi di Bitcoin. Quindi Bitcoin e’ una fonte di guadagno nonostante le recenti opinioni, e si puo’ cominciare ad investire su piattaforme come bitcoin revolution, per esempio.

La società in seguito ha dichiarato di aver registrato un guadagno netto di $ 101 milioni dalle vendite di bitcoin durante il trimestre, contribuendo ad aumentare i suoi profitti netti a un livello record nel primo trimestre.

Tuttavia, Musk sembra aver invertito la rotta nelle ultime settimane a favore del Bogecoin, la criptovaluta ispirata ai meme. Tesla la scorsa settimana ha anche “sospeso gli acquisti di veicoli utilizzando bitcoin”, preoccupata per “il rapido aumento dell’uso di combustibili fossili per l’estrazione di bitcoin”. Il prezzo del bitcoin è sceso di circa il 5% nei primi minuti dopo l’annuncio di Musk.

Da allora Musk ha risposto su Twitter contro gli utenti che sono critici nei confronti della sua posizione sulla criptovaluta. L’influente investitore di venture capital Fred Wilson, socio fondatore di Union Square Ventures, ha twittato venerdì: “Sta giocando. È difficile prendere sul serio chi lo fa. Ho perso un enorme rispetto per lui nell’ultimo anno a causa di ciò. “

Wilson ha aggiunto: “Profondo rispetto per quello che fa con i suoi talenti. Meno per quello che fa con i suoi tweet. “

Anche Musk si sta spingendo ulteriormente nel Dogecoin. La sua impresa aerospaziale, SpaceX, ha annunciato la scorsa settimana che avrebbe accettato dogecoin come pagamento per il lancio della “missione DOGE-1 sulla Luna”. Le sue conferme hanno contribuito ad aumentare il prezzo della moneta, spingendo l’accettazione tra alcuni trader.

La piattaforma di scambio crittografico Coinbase ha detto che offrirà la moneta digitale nelle prossime sei-otto settimane. Altre piattaforme di trading popolari tra gli investitori al dettaglio, Robinhood e Binance, consentono già agli utenti di scambiare Dogecoin.

Conclusione

Nonostante i cambiamenti di opinione di grandi influencers come Elon Musk, Bitcoin e Dogecoin non demordono in termini di incrementi di guadagno. Forse non tutti sono così influenzabili.