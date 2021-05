6 consigli per migliorare la tua esperienza gaming mobile

Il gaming mobile ha conquistato il mondo. Da iOS ad Android, gli utenti hanno una scelta illimitata di giochi da scaricare dall’app store o da giocare attraverso i loro browser web. Quindi, che tu sia un fan degli sparatutto, dei puzzle o dei giochi di strategia, c’è un gioco per tutti.

Ecco perché milioni di persone giocano a giochi mobili quando sono a casa, al lavoro, o durante un lungo viaggio: i giochi mobili sono una straordinaria fonte di intrattenimento.

Se sei un giocatore mobile che passa molto tempo a giocare, ecco sei consigli che ti aiuteranno a migliorare la tua esperienza di gioco e a portarla a un livello ancora più alto.

Gioca a un casinò online

I casinò online sono molto divertenti. Hanno un’ampia varietà di giochi tra cui scegliere, come le slot preferite dai fan, che puoi giocare su www.vogliadivincere.it.

Il gameplay è pieno di azione ed eccitazione, per questo non dovresti perdertelo. Inoltre, le transazioni sono super-veloci, il che è importante per molti giocatori.

Crea un allestimento per il gaming

I migliori giocatori dispongono di un allestimento per il gaming. Quando i setup sono di alta qualità, questi aiutano i giocatori ad essere più rilassati e concentrati, aumentando anche la loro performance. Questo è particolarmente importante per i giochi multiplayer competitivi.

Allora, come si fa a creare un allestimento per il gaming? Questo è ciò di cui hai bisogno:

Una comoda scrivania

Una sedia da gioco con braccioli

Cuffie con cancellazione del rumore

Un controller di gioco Bluetooth per iPhone o Android

Quando cerchi questi articoli nei negozi o online, troverai un sacco di scelte diverse. Non c’è bisogno di comprare le versioni più costose – cerca gli articoli a prezzi ragionevoli.

Riduci le app in background

Quando si gioca ai giochi per cellulari, molti utenti fanno l’errore di lasciare aperte le loro app in background, come Facebook e Twitter. Non farlo perché rallenterà il tuo gioco e influenzerà la velocità della tua connessione internet e Wi-Fi.

La prossima volta che apri il tuo gioco mobile preferito, assicurati di chiudere ogni altra app aperta. Noterai poi immediatamente un miglioramento.

Modifica le impostazioni di gioco

Molti giochi per cellulari permettono di cambiare le impostazioni per creare un’esperienza più veloce e fluida. Per esempio, è possibile ridurre la qualità della grafica se si verificano lag o cali di frame.

Puoi anche personalizzare altre impostazioni, come il rapporto d’aspetto, per creare la dimensione dello schermo di tua preferenza.

Caricare la batteria al 100% prima di giocare

È un’esperienza triste quando si sta giocando un gioco importante, e la batteria del telefono muore improvvisamente oppure è praticamente scarica, perché questo significa che dovrai caricare il telefono e smettere di giocare.

Quindi, per evitare che questo accada in futuro, carica il tuo telefono al 100% prima di ogni sessione di gioco. In questo modo, si può giocare senza interruzioni e in tutta tranquillità. Inoltre, quando il telefono è completamente carico, funzionerà meglio.

Fai pause regolari

Giocare ai giochi sul telefono può creare dipendenza, facendoti fissare lo schermo troppo a lungo (il che danneggia i tuoi occhi). Quando giochi, fai una breve pausa ogni 20 minuti – così proteggerai gli occhi e manterrai la tua mente fresca.