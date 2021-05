Il futuro dell’accettazione di Bitcoin è sempre più roseo

Sì è assolutamente, vero che, nel complesso, gli esperti, e non solo, stanno facendo il punto in merito alle valutazioni fin qui ottenute dal Bitcoin. Pur tuttavia, è assolutamente innegabile che, specialmente gli ultimi sviluppi conseguenti in questa prima parte del 2021, mostrino il forte potenziale futuro dei Bitcoin.

Infatti, l’attività di investimento nel capitale di rischio ha avuto una decisa impennata da parte di numerosi investitori fortemente attratti dalla possibilità di poter ottenere rendimenti maggiori rispetto al potenziale di altre tipologie di investimenti a lungo termine.

Il quadro generale in cui si staglia il Bitcoin, è una rara combinazione di portata globale, tecnologia e finanza ed è incredibilmente impressionante. Il suo vero potenziale, tuttavia, non è nella sua valutazione ad alto tasso di cambio o nel fornire una ulteriore valuta virtuale libera da interferenze governative o politiche. Bensì, il concreto e reale potenziale del Bitcoin, risiede proprio nella sua tecnologia di base, un sistema sicuro in grado di cambiare l’ecosistema finanziario globale, con verifica integrata delle transazioni e tenuta dei registri. Motivo per il quale, si può andare ad asserire che il futuro dell’accettazione di Bitcoin appare essere sempre più roseo.

Per trasferire denaro a un amico, la banca effettua una detrazione per fornire il servizio. Per acquistare una casa, vengono pagate commissioni significative per le tasse di registrazione e di bollo. Attraverso il tagging digitale, ovvero il record indelebile di una transazione Bitcoin, si potrà avere a propria disposizione tutto il potenziale necessario per andare ad eliminare le terze parti e i loro costi. Bitcoin Trader è fruttuosissimo.

Zero Hedge, il blog anonimo nordamericano incentrato su argomenti tanto di finanza quanto di geopolitica, ha ricordato i risultati di un analista di Goldman Sachs, nei quali si evidenziava come se si fosse andato ad utilizzare Bitcoin, le commissioni di trasferimento di denaro sarebbero diminuite del 90%. E se lo dice un analista di una tra le più grandi banche d’affari al mondo, è da prendere in dovuta considerazione!

Anche diversi rapporti della Banca Mondiale sono incentrati sul valore complessivo riguardante le rimesse internazionali. A tal proposito, risulta essere utile andare a rammentare che le banche e i servizi di trasferimento di denaro ricevono detrazioni significative tra il 4% e il 10% sull’importo trasferito.

Questa commissione può essere diretta, ad esempio una percentuale standard di offerte, o indiretta, ad esempio un tasso forex meno favorevole. Bitcoin, invece, consente la possibilità di andare ad effettuare transazioni gratuite oltre i confini geografici, o con una semplice commissione pari all’1%, se si utilizzano fornitori di servizi Bitcoin. Perciò, andando a stimare una cifra di 700 miliardi di dollari, solo un risparmio del 3% su tali costi di transazione comporterebbe un risparmio di $ 21 miliardi, lasciando più soldi ai consumatori finali.

Ma il potenziale Bitcoin non si limita al risparmio sui costi di transazione. Un rapporto Bloomberg, multinazionale operativa nel settore dei mass media, ha osservato che più della metà della popolazione mondiale non ha un conto bancario, ma la penetrazione mobile è superiore al 75%. Quindi, è possibile immaginare i pagamenti Bitcoin tramite app mobili che consentono transazioni di denaro a lunga distanza senza costi aggiuntivi.

Il segreto di Bitcoin sta nella blockchain, un libro mastro digitale sicuro sulle reti Bitcoin che traccia i Bitcoin registrando ogni transazione. Rende più facile per tutte le parti, quindi, il concordare chi possiede quanti Bitcoin. Un detentore di portafogli Bitcoin avrà, perciò, una copia esatta della blockchain sulla rete Bitcoin pubblica sicura, che invaliderà quasi tutti i tentativi fraudolenti. Questa blockchain che attualmente monitora e registra i movimenti di denaro, può essere utilizzata per registrare i dettagli delle transazioni per includere azioni e dettagli delle transazioni che possono, andando a concludere, fungere da record pubblici.