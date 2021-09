Belotti, è solo contusione

Nessuna frattura ma solo un forte trauma contusivo per Andrea Belotti. L’attaccante del Torino ha eseguito gli esami dopo l’infortunio avvenuto durante la partita con la Fiorentina e tira un sospiro di sollievo.

Intanto Belotti che aveva lasciato ieri il ritiro della Nazionale dovrà ora fare un percorso riabilitativo. “La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica” spiega il club di via Arcivescovado in una nota ufficiale. Il tecnico Ivan Juric spera di recuperarlo già per la gara contro la Salernitana, in programma nel week-end dell’11-12 settembre.