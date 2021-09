Lega, più di duecento firme in tre ore per la lista. Ricca: “Città pronta a cambiamento”

Fabrizio Ricca, capogruppo in Sala Rossa e assessore regionale, e la deputata Elena Maccanti sono i capolista della Lega per le amministrative di Torino. Una lista che in poche ore ha già raccolto duecentotrenta firme. Come annuncia proprio Ricca sui social: “La Lega si conferma forza radicata sul territorio e si appresta a guidare la svolta che porterà Paolo Damilano a diventare nuovo sindaco di Torino”.

“Il partito – continua – raccogliendo un entusiasmo cittadino sempre più evidente, ha intenzione di impiegare tutte le sue forze per fare in modo che Torino possa superare lunghi anni di cattiva amministrazione”.

Per Ricca “tornare a crescere è possibile e necessario, con l’aiuto di tutti e con l’energia che la città sta impegnando nel chiederci di voltare pagina, costruiremo insieme un nuovo futuro”.