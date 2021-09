Cinghiale in tangenziale ribalta auto

Un cinghiale in tangenziale nord di Torino all’alba di oggi ha invaso la tangenziale e causato un incidente.

Un’auto, con alla guida un 42enne, si è infatti ribaltata sulla carreggiata per evitare l’animale. L’uomo stava recandosi al lavoro ed è stato soccorso da altri automobilisti di passaggio che hanno dato l’allarme. Il guidatore è rimasto illeso dall’incidente, mentre il traffico in tangenziale è stato deviato nella corsia d’emergenza. Sul posto gli agenti della polizia stradale per i rilievi.