Beauty party: perché le bambine non dovrebbero aver bisogno di sentirsi belle

La bellezza non può e non deve essere legata a doppio filo al livello di autostima



La società dell’apparenza, in cui tutto è vanità e solo vanità, ha raggiunto nuovi picchi con la pervasività dei social media, che dominano la nostra vita. E in questo contesto, la bellezza è uno dei canoni che più emerge: i belli e le belle hanno successo, faticano meno, ottengono di più. Ma quel che è peggio, è che i bambini e le bambine vengono esposti sin da infanti a questo bombardamento: basti pensare al fenomeno controverso dei beauty party per le bambine.



È verosimile pensare che, in una società che anche nei media esalta sempre più l’aspetto esteriore, portare una bambina dall’estetista o a fare una SPA prima dell’ora rischi – al di là delle ragioni espresse sul blog di Beauty Party , centro estetico genovese del settore, in cui vengono sviolinati i presunti benefici dei trattamenti di bellezza in età preadolescenziale – di scombussolare ulteriormente i naturali processi di crescita e di avere influenze negative sul modo di rapportarsi con gli altri.



Bellezza esteriore: perché parlarne troppo presto può essere rischioso



Parlare di bellezza troppo precocemente alle bambine può portare a una cattiva percezione di sé e del mondo attorno. C’è da dire che il progetto di Beauty Party della fondatrice Alessandra Ferretti, come racconta questo articolo di Libero , parte da una visione della bellezza che va oltre l’aspetto fisico, ma che

riguarda la complessità della persona. Inoltre, la formula “mamma e figlia” ha lo scopo, nobile, di rafforzare il legame tra le due. Ma resta il pericolo di connettere troppo strettamente la bellezza fisica all’autostima.



Parlare troppo presto di bellezza esteriore alle bambine e portarle in centri estetici può avere conseguenze negative sulla crescita e sullo sviluppo psicologico. Concentrarsi su come si appare allo specchio può influire negativamente sull’autostima, poiché possono sviluppare una visione distorta di sé stessi e causare problemi psicologici come la dismorfofobia e i disturbi alimentari.



La pressione per corrispondere a determinati standard di bellezza può infatti portare le bambine a sentirsi insicure riguardo al proprio corpo. Dovremmo concentrarci su messaggi positivi riguardo all’importanza della salute fisica e mentale, piuttosto che sul peso o sull’aspetto fisico: è importante incoraggiare le bambine a sviluppare una sana autostima basata su chi sono, le loro abilità, i loro interessi e i loro valori.



Concentrandosi sulla bellezza esteriore si trasmette alle più giovani un messaggio limitato riguardo a cosa sia considerato “bello”. Questo può portarli a giudicare se stessi e gli altri in base a criteri estetici ristretti. Invece, è fondamentale promuovere l’accettazione della diversità e insegnare ai bambini che la bellezza può assumere molte forme diverse: in effetti, il Beauty Party ha anche questo scopo, ma c’è da capire se questo concetto emerge a sufficienza o rimane un po’ sullo sfondo.

Al di là della bellezza, è importante incentivare la conversazione sui sentimenti, le emozioni e le relazioni, sulle abilità sociali ed empatia. In un contesto di social media basati sull’apparenza – vedi Instagram – spingere troppo sull’acceleratore della bellezza può essere fuorviante, portando le più piccole a trascurare lo sviluppo del proprio intelletto e talento. Dovremmo incoraggiarle a perseguire passioni, coltivare interessi e sviluppare le loro capacità.



Ben altro discorso è educare le bambine e i bambini alla bellezza, aiutarli a coltivare la passione per l’arte, le scienze, la musica e la natura, stimolarli allo studio e alla conoscenza della realtà nelle sue sfaccettature e peculiarità.

In conclusione



Aiutare le bambine a “sentirsi belle” può spingere unicamente sulla bellezza esteriore. Invece, dovremmo promuovere tra le più piccole valori come l’autostima, l’empatia, la diversità, l’accettazione e lo sviluppo delle abilità e dei talenti. Se i Beauty Party riusciranno a far emergere questi valori e non solo l’apparenza, avranno fatto qualcosa di buono: ma se si tratta solamente di “sentirsi belle”, l’iniziativa rischia di essere fuorviante.