Sabato 18 novembre alle 21, presso il Teatro Superga di Nichelino, andrà in scena “L’arte in armonia con la scienza”, spettacolo a cura della Adriana Cava Dance Company in sinergia con Nuovo Teatro Studio Danza diretto da Angela Vignardi.

Lo spettacolo, che coinvolgerà il pubblico con l’arte della danza, del canto e della musica, vuole anche essere un ricordo in forma artistica di Piero Angela, il famoso giornalista e divulgatore scientifico recentemente scomparso ma sempre vivo nel ricordo degli italiani.

Nella prima parte della serata si esibiranno gli allievi di Nuovo Teatro Studio Danza, diretto da Angela Vignardi, che porterà sul palcoscenico nichelinese “Piero Angela, l’uomo tra arte e scienza”, uno spettacolo che celebra il giornalista che è stato capace di fare della divulgazione scientifica e dell’arte un’impresa rivoluzionaria, trasformandole in uno show da prima serata televisiva.



Nuovo Teatro Studio Danza Asd è una realta per bambini,giovani e adulti legata al mondo della formazione, dell’educazione e dell’arte, in particolare della danza, presente ormai da 25 anni a Caluso.

Da sempre centro di preparazione completo e aggiornato per la formazione tecnica, garantisce uno staff di docenti professionali coordinato dalla direttrice artistica e didattica Angela Vignardi.

Nella seconda parte dello spettacolo, i ballerini e gli ospiti Federica Valla e Andrea Barbagallo della Compagnia diretta da Adriana Cava rappresenteranno, attraverso le emozionanti coreografie di alcuni fra i più famosi musical che hanno incantato milioni di persone: Alice in Wonderland, La cage aux folles, Cats, Moulin Rouge, Notre Dame de Paris, Giulietta e Romeo.

“Dal Jazz al Musical” porterà in scena la magia della danza e della musica, creando un’atmosfera suggestiva che si esprimerà attraverso le coreografie eleganti e irruenti realizzate per questa serata, oltreai brani musicali che spazieranno dallo stile jazz, pop fino alle “arie” dei musical più celebrati e celeberrimi.

«Siamo liete di partecipare a questa serata di musica e danza – spiegano Adriana e Angela -, con l’obbiettivo primario di mettere in evidenza i giovani talenti e di celebrare un personaggio importante e indimenticabile come Piero Angela. Vogliamo dare speranza ai giovani e gioia al pubblico nonostante il periodo difficile che stiamo attraversando».

Fin dagli inizi della sua attività, Adriana Cava è stata fermamente determinata a valorizzare, come merita, la jazz dance: la sua compagnia infatti organizza ogni anno numerosi spettacoli in tourneè in Italia e all’estero, partecipando abitualmente alle rassegne e ai festival più importanti.

Composta da dodici ballerini stabili, la compagnia torinese è spesso affiancata da etoiles internazionali, vantando importanti collaborazioni con coreografi quali Andrè De La Roche, Steve La Chance, Vinicio Mainini, Thierry Sirou e con protagonisti di importanti musical quali Fabrizio Voghera, Tania Tuccinardi, Ilaria De Angelis, Laura Ruocco e Antonello Angiolillo.