Auto usate: perché sceglierle e quali sono i vantaggi

L’acquisto di un veicolo usato ha rappresentato, da sempre, un’opzione comoda per poter risparmiare. Spesso infatti, ci si trova in circostanze in cui un’ulteriore auto in famiglia è più che utile. Ad esempio, l’arrivo di un nuovo membro in famiglia e di conseguenza la necessità di avere un’auto più spaziosa, oppure il figlio maggiorenne che consegue la patente di guida e necessita di un’auto per iniziare a guidare in sicurezza; situazioni come queste sono quelle che si rivelano le più ideali per l’acquisto di un mezzo usato.

Se fino a qualche anno fa, il mercato delle auto usate proponeva per la maggior parte auto un po’ più datate, ad oggi non è così, sono infatti sempre più le aziende che possiedono nel proprio parco auto dei mezzi pari al nuovo, con un kilometraggio basso o in alcuni casi a km0.

Inoltre, a differenza del passato, ad oggi è possibile trovare auto usate di diverse tipologie, quindi non più solo le classiche utilitarie e city car, ma anche modelli più ambiziosi come berline e SUV.

I cambiamenti del mercato dell’auto

Questo è possibile principalmente a causa dei grandi cambiamenti del mercato e delle abitudini dei consumatori. Trovare auto in ottime condizioni a dei prezzi vantaggiosi è infatti possibile a causa del fatto che un veicolo nuovo, appena immatricolato, perde parte del suo valore subito dopo che questo viene messo in circolo. Di conseguenza, acquistare un’auto usata si rivela un investimento a lungo termine, in quanto si ottiene un’auto relativamente nuova ad un prezzo vantaggioso senza il rischio che questa perda la maggior parte del suo valore negli anni a venire.

Grazie alla diffusione di questo mercato è possibile trovare auto usate Torino, Milano o in qualsiasi città italiana, basta affidarsi a professionisti del settore. Inoltre, rivolgendosi a dei rivenditori autorizzati si ha la possibilità di ottenere una garanzia di 12 mesi sul mezzo.

I vantaggi di un’auto usata: costi di amministrazione e mantenimento

Naturalmente, come detto in precedenza, il prezzo è il vantaggio principale che spinge il cliente a proiettarsi verso questa direzione, tuttavia non è l’unico.

Tutti sanno che, i costi di una vettura, non sono soltanto legati all’acquisto e al carburante. Tantissime altre questioni burocratiche e di manutenzione, infatti, vanno tenute in considerazione.

Acquistando un’auto usata, però, spesso tali servizi hanno un costo minore. Ciò accade soprattutto con auto piuttosto datate o comunque poco recenti per cui, soprattutto l’assicurazione ha un costo inferiore rispetto ai modelli più moderni.

Un ulteriore vantaggio delle auto usate è quello di poter avere sin da subito il mezzo da guidare, soprattutto in caso in cui ci sia urgenza di poterlo avere il prima possibile. Spesso, infatti, quando si acquista un’auto nuova bisogna attendere delle tempistiche per poterla avere. In alcuni casi, in particolar modo quando si richiede una colorazione particolare oppure determinati optional, bisogna attendere anche diversi mesi affinché la casa di produzione posso consegnare l’auto alla concessionaria in questione.