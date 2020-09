Arriva la nuova linea aggiornata delle BMW

Nel 2020 ha debuttato la nuova linea delle BMW, che hanno subito un restyling degli accessori, dei servizi di infotainment, ed anche delle motorizzazioni con omologazione Euro 6d.

Lanciati sul mercato i modelli mild hybrid, per il 2.0 diesel della X3, X4 e Serie 3, che vanno ad affiancare le plug-in hybrid già in commercio.

I consumi sono compresi tra 4,0 e 5,1 l/100 km e le emissioni oscillano tra 105 e 133 g/km. Le nuove BMW puntano quindi al risparmio con un occhio all’ambiente.

La X1, la X2, la X3, la X4, la X5, la X6, la Serie 1, la Serie 2 e la Serie 3 sono state adeguate secondo la normativa Euro 6d.

Nel listino della Serie 3 sono presenti la 120d da 190 CV (con un consumo compreso tra 4,3 e 4,6 l/100 km ed un’emissione media di CO2 pari a 112-121 g/km), e la 318i con motore quattro cilindri 2.0 turbo benzina da 156 CV (con consumi compresi tra 5,3 e 6,2 l/100 km ed emissioni di CO2 pari a 120-140 g/km).

Su tutti i modelli della Serie 7 e della Serie 8 è stata introdotta la funzione Soft-Close, che chiude in automatico le portiere.

In arrivo nuovi abbinamenti di colore per gli interni in pelle della X5, X6 ed X7.

Gli aggiornamenti hanno fatto lievitare il prezzo delle nuove BMW, che possono avere dei costi proibitivi per privati e professionisti.

Esiste però un’alternativa all’acquisto della BMW molto valida ed economica: il noleggio auto a lungo termine.

Oggi è possibile noleggiare qualsiasi tipologia di vettura, a prezzi decisamente convenienti ed adattabili ad ogni esigenza.

Il gruppo Rent4you, uno dei più apprezzati sul mercato per l’ottimo rapporto qualità/prezzo dei suoi servizi, vanta un parco auto molto vasto che comprende le ultime uscite, come il nuovo modello della Serie 1.

Sono disponibili tanti altri modelli della casa automobilistica tedesca, nella top 5 dei brand più ricercati nel noleggio, come la X1, la X3, la X5 e la Serie 3 Touring.

BMW è un’ottima scelta per professionisti e grandi aziende, ma anche per privati che vogliono muoversi in città con classe e stile.

Il noleggio auto può essere rateizzato, quindi le spese vengono ammortizzate col tempo.

Inoltre aziende, privati e professionisti hanno la certezza di avere sempre a disposizione auto nuove, aggiornate e perfettamente efficienti da un punto di vista meccanico ed elettronico. Si riducono quindi guasti e malfunzionamenti, a tutto beneficio della produttività.

Al termine di ogni contratto i clienti hanno facoltà di noleggiare un altro veicolo. Gli appassionati della BMW potranno, ad esempio, togliersi lo sfizio di guidare i nuovi modelli della casa tedesca dopo ogni scadenza di contratto.

Un altro grande vantaggio è quello di poter pianificare le spese, poiché i costi restano fissi per tutta la durata del contratto. Infine il noleggio comprende anche assicurazione, bollo, manutenzione, assistenza stradale ecc. per una guida in totale sicurezza.