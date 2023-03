Arredare di design ma con un budget limitato

Design a portata di mano arredare la casa con stile senza spendere una fortuna

Arredare con gusto, affidandosi a soluzioni di design adatte a tutte le tasche, non è una chimera. Il design può essere davvero democratico, e ci permette di selezionare articoli dai costi misurati, senza rinunciare all’estetica come dimostra concretamente l’interessante selezione di proposte offerta da Feeldesign.com .

Belli e accessibili gli oggetti di design possono essere acquistati a prezzi contenuti mantenendo il valore di pezzi rigorosamente d’autore.

Il fascino delle collezioni senza tempo può entrare nelle nostre case sfruttando soluzioni scontate, offerte da brand del calibro di Artemide, Foscarini, Vibia, Flos, Vermobil, Kartell, Magis, Pedrali, Oluce solo per citarne alcuni.

Opzioni accessibili per arredare con stile

Desiderando puntare su pezzi dal look eccentrico ed elegante, senza spendere cifre proibitive, è possibile contare sulle forme morbide del pouf Vandom da sistemarsi con gusto nel soggiorno.

Per un tocco di stile in camera da letto inutile rinunciare all’estetica delle abat-jour della linea Foscarini, in grado di offrire sonni rilassanti grazie al linguaggio semplice e familiare di Birdie Zero, la lampada da tavolo dall’aspetto essenziale che diventa espressione pura di luce e modernità. È ancora Artemide ad offrirci con una spesa misurata Bit, una linea di lampade da parete dai colori accesi e dalle forme organiche, con le quali creare infinite composizioni.

Prezzi davvero contenuti quelli di Dalù, la lampada da tavolo semplice e spiritosa in policarbonato stampato a iniezione.

Un protagonista indiscusso come lo sgabello è in grado di conferire un carattere unico all’ambiente in cui si sceglie di collocarlo. Alti, bassi, in legno o in metallo, pratici, talvolta impilabili, dotati di sedute girevoli, gli sgabelli sono perfetti per la casa o per l’ufficio a partire da soluzioni come quelle proposte da Seletti ed Hay, sino agli oggetti d’arredo commercializzati da Qeeboo, capaci di infondere atmosfere esotiche.

Comodi, e oggetto di un design a misura d’uomo, i divani Bonaldo vantano un interessante rapporto qualità/prezzo. Sempre in fatto di divani si passa con stiledalla leggerezza di Lars alla semplicità delle linee Paraiso, dalla collezione Structure alla modernità equilibrata di Slab Plus, perfetti per rendere originale un ambiente.

Le potenzialità dei complementi d’arredo, un mare di soluzioni a prezzi accessibili per decorare con gusto

I complementi hanno un alto potere d’arredo, ed è facile scovare soluzioni a piccoli prezzi, offerte dai grandi brand di settore.

Se rivestire anche una sola parete con una carta da parati raffinata e di gusto può regalare un tocco di stile a una camera, lasciatevi tentare da piccoli e grandi oggetti, in grado di completare l’arredamento della vostra casa. Potete spaziare fra soluzioni come i caminetti di design, che illuminano gli spazi e donano atmosfere ricercate, valutare la collocazione di comodi tappeti, morbidi cuscini, utilissimi carrelli portaoggetti, tavolini, piatti decorativi, separé, specchi in grado di valorizzare uno spazio.

Rinnovare un ambiente affidandosi a librerie e scaffali

Un’interessante soluzione per rinnovare un ambiente a poco prezzo considera l’utilizzo di librerie e scaffali. In commercio sono disponibili soluzioni per tutti i gusti e le tasche. Per spazi limitati si rivela gradevole la sistemazione della libreria salvaspazio a doppie mensole Zia Bice, soluzione di design innovativa e capiente. Con Libra prende campo la proposta modulare multifunzione, realizzata combinando strutture in tubolare d’acciaio, con contenitori che si possono agganciare alla struttura ad altezze variabili.

Soluzione dal prezzo contenuto anche quella offerta dalla libreria flessibile Kartell Bookworm 8003, la libreria sinuosa, che assume la forma desiderata, senza per questo comprometterne resistenza e funzionalità.

Vasi e piante

Il vaso è un accessorio semplice ma è un simbolo di eleganza se collocato a dovere. Gli interior designer ne fanno largo uso per decorare gli ambienti, affidandosi alle collezioni Venini, che offrono soluzioni per ogni budget, e ai vasi e portavasi della gamma Ginori.

Per ravvivare un ambiente, spendendo poco, si può contare sulle piante, che portano alla stanza freschezza e colore.