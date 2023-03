Bonus senza deposito, bonus di benvenuto o giri gratis: I diversi bonus dei casinò spiegati

Le offerte di bonus possono essere trovate in ogni casinò online al giorno d’oggi. In linea di massima gli operatori stanno cercando di distinguersi dalla concorrenza che è in enorme crescita. Tutto ruota attorno alla capacità di attirare l’attenzione degli appassionati di casinò. Un altro fattore importante, è ovviamente quello di mantenere i clienti fissi. Il modo migliore per farlo è premiare i clienti esistenti a intervalli regolari. Un regalo sotto forma di bonus online per il casinò è particolarmente adatto a questo scopo.

Questo ovviamente incoraggia il cliente a continuare a giocare. Fondamentalmente, però, bisogna sapere che un bonus è di solito sempre legato a determinate condizioni. Questo è molto importante per gli operatori, perché se ogni cliente potesse ritirare immediatamente l’importo del bonus, il casinò andrebbe in bancarotta molto rapidamente.

Esistono diversi tipi di bonus

Non tutti i bonus sono uguali: esistono diversi tipi di bonus, che vengono messi a disposizione del cliente. Le differenze tra i bonus sono spiegate in dettaglio qui di seguito.

Il bonus di benvenuto è riservato ai nuovi clienti

Il bonus di benvenuto è, come suggerisce il nome, un bonus offerto ai nuovi clienti . In pratica, si tratta di una sorta di regalo di benvenuto quando si effettua un deposito per la prima volta dopo la registrazione presso un casinò online.

Il nuovo cliente riceve automaticamente una certa percentuale aggiuntiva come bonus accreditato sul suo conto cliente. Grazie a questo bonus, i nuovi arrivati possono dare un’occhiata senza rischi al casinò online e familiarizzare con i giochi e la piattaforma.

Il bonus senza deposito: raro e particolarmente apprezzato

Il bonus senza deposito è un bonus che viene offerto raramente. Allo stesso tempo, questo tipo di bonus gode di una popolarità molto particolare per un’ottima ragione. È l’unico bonus che si può ottenere senza nemmeno effettuare un deposito. Il giocatore può quindi guardarsi intorno e giocare al casinò online senza alcun rischio finanziario grazie al bonus senza deposito.

Il bonus può essere utilizzato per un gioco specifico o per qualsiasi gioco. Tuttavia, il bonus senza deposito viene offerto una sola volta. Si potrebbe equiparare questo bonus a un’offerta di prova.

Anche i clienti esistenti vengono ricompensati per la loro fedeltà, ad esempio con il bonus match.

Il bonus match può essere paragonato a una sorta di rimborso. Quando viene assegnato, il casinò accredita sul conto di gioco del giocatore lo stesso importo depositato. Questo bonus può essere utilizzato per un gioco specifico o per qualsiasi altro gioco. Ci sono anche casinò che abbinano il bonus all’importo depositato.

L’importo del deposito viene raddoppiato o addirittura triplicato con un bonus del 100% o del 200%. Le cifre sono le seguenti. Ad esempio, se si depositano 100 euro e il casinò online concede un bonus del 100%, il conto del giocatore verrà accreditato con un importo di 200 euro. Per ottenere il pagamento, tuttavia, devono essere soddisfatte alcune condizioni di fatturato.

Alcuni casinò concedono anche un cosiddetto pacchetto bonus. Ciò significa che il bonus non viene concesso solo per il primo deposito, ma anche per il secondo, il terzo e il quarto.

Il programma di fidelizzazione del casinò è rivolto ai clienti esistenti

I programmi fedeltà sono particolarmente popolari tra i giocatori che amano provare diversi casinò online o eventi . Tanti casinò online offrono la partecipazione ai cosiddetti programmi fedeltà. In questo caso, i punti fedeltà vengono raccolti a ogni partita. Questi aumentano sempre di più grazie a un sistema di ricompense. Più il conto punti del giocatore sale, più i premi diventano interessanti. I punti raccolti dal giocatore possono essere scambiati con premi.

Il Bonus di Ricarica è rivolto anche ai clienti già acquisiti

Non appena un cliente esistente effettua un deposito, un bonus di ricarica viene accreditato sul conto del giocatore corrispondente. Questo bonus assicura che i clienti esistenti siano incoraggiati a continuare a giocare con denaro reale. L’importo dei bonus può essere compreso tra il 20 e il 100%.

Giri gratis

Tuttavia, vanno menzionati anche i giri gratuiti, che godono di una grande popolarità. Questi giri gratuiti sono spesso concessi dagli operatori dei casinò online. Ciò significa che il giocatore può usufruire gratuitamente di giri aggiuntivi sulla sua slot preferita.

Bonus e requisiti di fatturato

Le condizioni di turnover regolano la frequenza con cui deve essere scommesso un certo importo prima che le vincite ottenute con i soldi del bonus possano essere pagate. Spesso non si tratta solo dell’importo del bonus in sé, ma anche dell’importo precedentemente depositato. Entrambi devono essere scommessi un certo numero di volte prima di poter effettuare un pagamento.

Per illustrare il tutto, ciò significa quanto segue in cifre: Ad esempio, un bonus di benvenuto del 100% viene concesso per un deposito massimo di 100 euro. Se si desidera sfruttare appieno questo bonus, è necessario depositare 100 euro. Un totale di 200 euro sarà quindi presente sul conto del giocatore. Tuttavia, prima che le vincite vengano pagate, è necessario soddisfare il corrispondente requisito di fatturato del casinò.

A questo punto, vale la pena ricordare che ci sono anche dei casinò online che richiedono 20 volte l’importo da scommettere. Ciò significa che i 100 euro devono essere scommessi 20 volte. Si ottiene così un importo totale di 2000 euro, che deve essere prima scommesso. Dal momento che esistono condizioni di fatturato molto diverse tra di loro, è importante scoprire quali sono esattamente.

Perché ci sono anche casinò che propongono condizioni piuttosto estreme. Ciò significa che non solo l’importo del bonus deve essere scommesso 20 volte, ma anche l’importo del deposito. In totale, si tratta di una cifra non indifferente di 4000 euro. In questo contesto c’è un altro aspetto da considerare, ed è importante sapere che non tutti i giochi hanno lo stesso valore in termini di scommesse. Per le slot machine, di solito si applica il 100%. Per la roulette e il blackjack, invece, la percentuale può variare notevolmente.

Un altro fattore molto importante da considerare nelle condizioni del bonus è il limite di tempo. C’è un certo limite di tempo per sbloccare il bonus. È illusorio dover scommettere – come nel nostro esempio – 4.000 euro in un periodo di tre giorni. Per alcuni, questo non è fattibile in termini di tempo.

Conclusione