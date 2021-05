Anche i vip diventano produttori di sex toys

Tutti pazzi per i sex toys. Quello che fino a qualche anno fa era un tabù è ora uno dei settori economici più in crescita ed espansione. Complice una pandemia che ha costretto a ridurre le uscite e gli incontri e passare più tempo in casa e spesso da soli, ma anche un cambiato atteggiamento e una maggiore apertura nei confronti della sessualità da parte soprattutto delle generazioni più giovani. Così si moltiplicano le vendite e anche chi sceglie di investire nel settore. Da Hollywood fino a Milano sono molti i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno deciso di diventare imprenditori nell’ambito dei sex toys.

Dalla modella Cara Delevingne che ha chiuso il suo 2020 con la nuova avventura di comproprietaria di un’azienda di prodotti erotici fino a Dakota Johnson, protagonista di Cinquanta sfumature di grigio, che ha lanciato la sua linea di vibratori e altri device per il piacere personale e di coppia. Fino alla rivelazione del Gf Vip nostrano Tommaso Zorzi che si è lanciato nel settore.

Insomma, l’economia sorride e sempre più single e coppie sono soddisfatte della scelta e delle compere fatte. Di sicuro uno dei settori nell’ambito degli acquisti legati alla sessualità che continua ad avere successo anche a distanza di tempo è quello dell’abbigliamento. Sorvolato l’intimo di tutti i giorni per occasioni speciali che c’è cerca indumenti particolarmente sexy e divertenti, come quelli offerti da Easytoys Lingerie. Dai tradizionali completi intimi in pizzo, ai body e perizomi, fino a autoreggenti e giarrettiere per le donne. Ma anche abbigliamento sexy e intimo per l’uomo. Fino agli accessori e i costumi per giochi di ruolo, sono in fondo l’elemento più classico per sedurre il partner.

Ma la grande espansione del mercato dei sex toys, il suo grande successo, ha fatto si che fossero sempre di più e più variegate le proposte per il piacere di uomo e donna. Dunque ne è passata di acqua sotto i ponti da quando esistevano solo pochi modelli di vibratori. E non solo. Sempre più il mondo dei sex toys fa attenzione anche all'estetica proponendo colori, disegni e modelli quanto mai variegati. Addirittura c'è chi come la cantante americana Miley Cyrus trova così belli i suoi giochi che li usa come oggetti per arredare la casa.

E non manca nemmeno l’attenzione all’ambiente con toys ecocompatibili, completamente ricaricabili e biodegradabili. Proprio per soddisfare l’esigenze di tutti.

Se poi pensiamo che anche la Regina Elisabetta ha premiato con il riconoscimento per il successo aziendale una società britannica del settore è segno che i tempi stanno cambiando e che i sex toys piacciono ai consumatori quanto agli imprenditori.