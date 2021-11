Alla scoperta dei servizi di acquisto auto incidentate, una nuova possibilità per i tanti proprietari di vetture reduce da incidenti che già da qualche anno ha fatto la propria comparsa sul mercato andando letteralmente a rivoluzionarlo. Non si sta esagerando, per capire la portata del fenomeno è sufficiente pensare a quella che era, prima, la realtà di chi si trovava a dover fronteggiare una situazione di questo genere.

Essere coinvolti in un incidente, anche in un semplice tamponamento magari, dal quale si esce con la macchina parzialmente o totalmente compromessa: molto spesso i proprietari sono costretti a valutare soluzioni estreme come la rottamazione, andando quindi a privarsi della vettura, magari perché i danni sono troppo evidenti ed il prezzo per la riparazione non vale la pena di essere affrontato.

I compro auto incidentate sul mercato italiano

Partendo da questa semplice (ma diffusa) criticità, ecco che sul mercato italiano hanno fatto la propria comparsa figure di questo genere. Si parla di servizi di acquisto auto incidentate, ovvero intermediari che vanno a trattare direttamente con il proprietario della vettura non più funzionante, quindi incidentata, offrendogli una cifra per l’acquisto immediato.

Ci si chiede spesso quale siano i vantaggi che questi intermediari traggono dalla compravendita: principalmente, la possibilità di andare a rivendere i pezzi di ricambio della vettura incidentata; o in alternativa l’opportunità di farla sistemare e di reimmetterla su altri mercati, esteri, il più delle volte nell’est Europa.

Accortezze da tenere a mente

Fin qui la parte propositiva, quella relativa ai vantaggi per tutti coloro i quali abbiano una macchina incidentata da ‘piazzare’. Ma attenzione perché ci sono anche tante criticità e punti interrogativi, oltre che rischi. L’intermediario al quale ci si sta affidando, è realmente affidabile? Quali sono le condizioni e le garanzie che può offrire?

Questioni che possono sembrare banali ma che fanno tutta la differenza del caso. Anche perché i servizi di acquisto auto incidentate presenti oggi in Italia iniziano ad essere diversi, non si tratta più soltanto di una nicchia ristretta: il mercato si è fatto appetibile e di conseguenza in tanti si sono lanciati nell’avventura, proponendosi per acquistare vetture incidentate con l’obiettivo poi di monetizzare.

Tanti soggetti che tentano il business e tra questi, come sempre in situazioni simili, non ci sono solo realtà specchiate, ma anche intermediari borderline che operano senza poter garantire troppo certezze all’utente finale.